Monster Hunter World passe les 6 millions Monster Hunter World passe les 6 millions

Monster Hunter World continue sa route vers les sommets, Capcom annonçant avoir livré 1 million d'exemplaires en plus depuis la sortie, donc 6 millions au total en rappelant bien que ce chiffre combine les unités boîtes « livrées » et les « ventes » des versions dématérialisées.



Le titre incarne le meilleur départ pour un jeu japonais depuis bien longtemps (hors Nintendo évidemment) et si la totalité du stock actuellement en place est vendue, ce Monster Hunter World deviendra le quatrième plus gros succès de l'histoire de Capcom, du moins si l'on évite de cumuler les ventes avec les versions GOTY/GOLD et portages tardifs.



Dans tous les cas, ce sera déjà suffisant pour en faire la meilleure vente de la franchise, alors qu'il reste du temps pour booster ce score, sans même parler de la version PC en fin d'année.



UPDATE



- Un record déjà officialisé : jamais un jeu Capcom n'a connu un aussi gros chiffre en l'espace de deux semaines.