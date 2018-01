Nous vous en avions informés

- Comme évoqué dans le N°0 de Gamekyo Match , le « premier » épisode de South Park bénéficiera bien d’un portage sur les consoles nouvelle génération.

Industrie

- Electronics Arts racheté par Microsoft ? C’est ce que laisse penser Polygon , qui suite à une conversation avec l’une de ses sources, affirme que MS chercherait à combler le manque d’exclus via l’acquisition du poids lourd américain. Le nom de Valve et PUBG Corp. auraient aussi été murmurés. Plus de détails en français ici même si la rédaction se désolidarise totalement des deux premiers noms cités.



- Ca parle d’un portage de Danganronpa V3 sur Switch ici. Micromania aurait listé le jeu sur son site avant de le retirer. La rédaction attend la confirmation de Shincloud auprès de sa source.



- Gamekyo vous l’évoque dans la page centrale : Sumo Digital a vu l’un de ses documents internes fuiter et, au milieu de diverses infos opérationnelles, on y apprend que le studio serait à l’œuvre sur un jeu de kart issu d’une licence bien connue. Etant donné que le studio était déjà à l’œuvre pour les deux premiers épisodes de Sonic All-Stars Racing, il n’en a pas plus fallu pour que les rumeurs d’un troisième épisode apparaissent sur ResetERA.



- Y’a des gars qui surveillent les dépôts de brevet et nous livre ensuite de belles rumeurs. Pendant que nous sommes occupés à chasser un Rathalos pour la 25° fois, à lancer des Autocomboz à son petit frère ou chasser le Kraken entre deux magnifiques vagues, voir découvrir des indés vieux de 2 ans, ces gens défrichent le futur pour le plus grand plaisir de cette rubrique. Et on apprend donc sur cet article que le Playstation VR « 2 » pourrait bénéficier d’un nouveau Playstation Move, avec un tout nouveau stick analogique suite aux nombreuses demandes de la communauté RV mais aussi d’un système de détection positionnelle des doigts.



- On a beaucoup parlé des heures sup’ en pagaille chez QD et autres studios depuis que le trio Le Monde / Mediapart / Canard PC ont publié leurs papiers quant à ce sujet. Si la pratique est généralisée de manière plus ou moins régressive pour les droits des salariés (on rappellera que quoi que l’on pense de QD, ils semblent payer les heures sup’), il existe visiblement un endroit du monde où toutes ces pratiques passeraient pour du progressisme voir même de jolies colonies de vacances si l’on en croit cette vidéo se penchant sur la situation japonaise. Cette dernière relativise donc la situation occidentale mais, et ce mais est important vu la teneur de nombreux arguments quant à ces papiers, ça n’excuse rien. Capice ?

Chartz

- Monster Hunter World : vague de suicides en approche chez la fraction radicalisée des pro-N lorsque le tableau Media Create frappera nos rivages.

- Lawbreakers : le jeu de Cliff se serait vendu à 3 exemplaires la semaine passée. On peut saluer cette augmentation de 200% des ventes, en espérant que ça dure, ou pas si vous aimez vous abreuver avec les larmes de l’ancien d’Epic Games.

- Toujours 0 achat démat’ pour Amassous, qui nous explique plus en détail son approche de la pratique .

Les infos du site :

Suite à une grève de nos reporters affectés à cette rubrique, nous sommes au regret de vous informer qu’aucune info n’a pu être rédigée cette semaine. La situation se stabilisera dès le licenciement des meneurs du mouvement et l’annulation de la prime contractuelle pour les ingrats qui ont osé les suivre. La rédeg’tion s’excuse pour la gêne occasionnée et vous prie de recevoir ses plus plates excuses pour cette insurrection communiste.

Sports :





Les Pro-M sont une équipe en reconstruction suite au départ d’une bonne partie de ses titulaires de la saison passée, fatigués et lasses de l’intensité physique du championnat Gamekyo. Nonobstant cet écroulement de la colonne vertébrale de l’équipe, l’équipe a su faire face aux aléas de la compétition et se présente aujourd’hui pleine de confiance en l’avenir.



Le retour du fils prodige, Negan, a fait énormément de bien au dynamisme de l’attaque grâce à son calme retrouvé depuis son expulsion pour agressivité répétée du championnat (nous ne rappellerons pas les nombreux cartons rouges de la saison 2015). Il est soutenu en attaque par les gris-gris hypnotiques de Raiko sur l’aile gauche, aussi surnommé « l’hypnotiseur de défenses » via son jeu long et posé à la Riquelme. Sur l’autre côté, nous retrouvons le magicien Chester, qui arrive toujours à trouer les défenses adverses via la simplicité de son jeu direct. Un seul mouvement de hanche suffit à déstabiliser la tactique adverse, et on ne compte plus les espaces libérés pour ses coéquipiers grâce à cet homme.



Le meneur de jeu, xxxxxx (censuré suite à une requête en justice de cette personne), est le métronome de l’équipe. Le nombre de ses interventions l’expose plus que de raison, et on ne compte plus les nombreux tacles sur sa personne. En conséquence, même si nous regrettons cet aspect, il a passé de nombreuses minutes à réclamer auprès des arbitres des cartons pour les adversaires, à l’image de son attaquant Negan, qui, nous le rappelons pour les moins attentifs d’entre vous, est l’inventeur de la technologie Ban’-line. Sur les côtés il est aidé par deux ailiers dont la technicité et l’intelligence de jeu laissent à désirer :Nobleswan et Diablo. On ne pourra cependant regretter leur énorme travail défensif pour l’équipe. Notons que le dernier s’était fait connaître lors d’une entrevue avec la presse où il avait soutenu de longues heures durant que Messi était en tout point inférieur à Vikash Dhorasoo. Heureusement pour la stabilité, la renommée et le contrôle du milieu, nous retrouvons en poste de milieu défensif le légendaire capitaine Giusnake, surnommé le Paolo Maldini du JV pour sa régularité au plus haut niveau depuis de nombreuses années. Calme dans les moments chauds, toujours limpide et clairvoyant dans sa vision du jeu, il sait remotiver les troupes même lors des pires passages à vide comme lors de la dernière saison et de l'exil d’une bonne partie du banc (les jeunots Mikaou et Alfben manquant du mordant et de la grinta des anciens, et le premier s’étant blessé lors d’un match amical suite à une dés-intervention appuyée du milieu agressif de la Charisme Team, à savoir Thor).



En défense, c’est du solide : le latéral venu du plat pays, Tuni, dispose d’un temps de jeu plus conséquent que son compatriote Meunier, et a réussi à faire oublier la saison 2015, qui l’avait vu annoncer une victoire écrasante de son équipe, pour le résultat que l’on sait. Véritable archiviste technique du championnat, on ne le présente plus. Ses coéquipiers défensifs n’ont plus à démontrer leur solidité : Monz666, dont la technique évoque celle d’Edgar de l’équipe N-Sex, est une solide tour de contrôle. De l’autre côté, nous retrouvons Aiolia081, présent depuis de nombreuses saisons maintenant au plus haut niveau, pour le plus grand bien de l’équipe.

En gardien, nous retrouvons Raoh38, le David James de l’équipe. Auteur de sorties remarquées (mais pas forcément remarquables), il se murmure que le staff technique lui chercherait un remplaçant.



Ce qui nous amène donc au banc, décimé comme indiqué de nombreuses fois au cours de cet article. Nous retrouvons Grievous32 en doublure de Negan. Son jeu est un peu similaire à celui de Raiko. En milieu, nous retrouvons Skuldleif, espoir de l’équipe et à la motivation grandissante. Nous ne présenterons plus la paire de milieux défensifs Mikaou et Alfben, évoquée ci-dessus. Enfin, signalons le retour d’un excellent gardien en la personne de 117, qui devrait remplacer Raoh38 sous peu une fois remis de sa blessure au casque.

En entraineur, Samgob, ancien joueur de légende, est malheureusement en tribune suite à son expulsion et chercherait toujours selon nos sources à communiquer la tactique à son équipe via le Xbox Live de sa récemment acquise Xbox. Au poste d’adjoint, nous retrouvons Haloman, préposé aussi aux communications externes et dont la mise en application nous évoque celles du président de la Liga ou de Barcelone post-affaire Neymar. Nous l’avons interrogé et vous pourrez retrouver notre long entretien intitulé « j’ai changé » dans notre prochain numéro hors-série, qui reviendra sur les moments forts de sa carrière, terminée cette année suite à une rupture neuronale de trop.

Enfin, au poste de président, mentionnons l’excellent travail de Twins, protecteur de l’équipe depuis de nombreuses années malgré les avaries et tempêtes traversées, bien qu’en retrait ces derniers temps suite au lancement d’une nouvelle franchise dans un nouveau championnat.

Paris :

Et non, nous ne parlerons pas de la ville lumière dans cette rubrique mais bien de paris sur les futurs ventes des titres à venir sur nos glorieuses consoles.

Pour ce premier jet, les lecteurs ont à se prononcer sur Nintendo Labo, Bayonetta 2, Monster Hunter World, DBFz et Shadow of the Colossus quant à leurs performances sur le marché japonais pour leur première semaine de commercialisation .

Les gagnants auront droit au respect éternel de la rédeg’tion, pourrons pavaner sur les articles de Link49 et nous remercions Lion93 pour sa participation à l’inauguration de cette rubrique.



Lion93 :

- 260K de Nintendo Labo

- 1000K de MHW

- 250K de DBFz

- 150K de Bayonetta 2

- 100K de SotC



N’hésitez pas à faire part de vos pronos dans les commentaires.



Bonne journée/soirée à tous, que



Voilà, c’est tout pour aujourd’hui.Bonne journée/soirée à tous, que la rumeur soit avec vous.

