[Rumeur] Sumo Digital sur un Sonic Racing 3 ?

Après Electronic Arts qui a vu fuiter un document interne en fin d'année (dont le contenu fut prouvé par la suite), c'est au tour du studio Sumo Digital d'être touché par la même chose et si le rapport a rapidement été effacé de la source première, l'ensemble a eu le temps d'être relayé par ResetEra.



Rien de pertinent à première vue, la plupart des pages ayant pour but de faire le point sur le passif du studio (récompenses, partenariat…) mais l'une offre une petite révélation puisque le groupe y déclare travailler actuellement sur trois projets. Deux sont officiellement annoncés depuis bien longtemps (Crackdown 3 et Dead Island 2), mais pas le dernier, qui serait donc un jeu de « kart » issu d'une licence connue.



Et c'est là que l'on rappelle que Sumo Digital fut le développeur des deux Sonic All-Stars Racing, et était déjà bien chaud en 2016 pour en développer un troisième.