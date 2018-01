Industrie

- Bandai Namco proposera peut-être une remise de 50% aux joueurs PC qui repasseraient à la caisse pour l’édition Remastered de Dark Souls. Si c’est le cas, voilà un portage bien fait et on ne pourra que saluer l’initiative.



- Retro Studios serait à l’œuvre sur la licence Earthbound si l’on en croit cet amalgame de tweets .



- Outre le possible portage de South Park 2 sur Switch en Mars, un grossiste australien laisse apparaitre qu’un portage du premier épisode arriverait sur PS4 et Xbox One .



- GTAV sur Switch sa mère pour le 3° trimestre 2018 ! Source : mon petit doigt.



- Tim Soret, le développeur de The Last Night , à venir sur Xbox One et PC, serait toujours vivant selon nos sources. Rappelons que le monsieur est sous le coup d’une fatwa Twitter/ResetERA.



- Rumeur à prendre avec des pincettes : les indés sur Switch seraient annoncés 15 jours avant leur sortie dorénavant, au lieu des 7 jours habituels.



- Selon des analystes du Frankfurter Analyses Kabinet, il sortirait plus d’exclus sur Xbox One que sur Switch pour le premier semestre 2018. Une rumeur totalement improbable vous en conviendrez.



- Il se murmure dans l’industrie que certains jeux prévus pour 2018 seraient commercialisés sans lootboxes et DLC.



- Selon une analyse de Digital Arcelor, la puce équipant la Nintendo Switch serait une Tegra X1, ce qui la rangerait du côté des machines portables. Il est évident que la rédaction se dissocie de ces mauvaises langues.

Chartz

- une borne d’arcade siglée Gamekult aurait été vendue durant la semaine passée.



- Le rasoir triple action de Gillette se serait plus vendu sur Switch en une semaine que durant l’ensemble de sa commercialisation dans les hypermarchés Auchan et Leclerc réunis.

Les infos du site :

- Le jeu de Momotaros sur Gamekyo aurait été annulé selon nos sources bien placées dans l’industrie. En cause, des mercatos trop agités depuis le lancement du projet en 2015 et un casting qui serait donc devenu obsolète.



- Megaman aurait perdu au quizz Gamekyo . Fake news, obviously.



- Les enquêteurs dans l’affaire de la disparition de Gat explore une piste les menant à l’individu Sh….. Rappelons que le seul indice dont dispose l’équipe d’investigation est la disparition de cartes DBZ au domicile du premier nommé.



- Kabuki aurait échappé au gang-bang que certains N-Sex prévoyaient sur sa personne dans cet article . Twitter se mobilise avec l’opération #balancetonn-sex.



- Les jeux Rockstar auraient un gameplay de merde selon le Bloc. Le contre-argument du Professeur Rockstaku est disponible en ligne, à l’adresse habituelle pour les papiers d’analyse.



- Témoignage anonyme : ̶s̶o̶n̶i̶l̶k̶a̶ nous explique la perte de sa sauvegarde de 400h sur Pokemon et les 400h supplémentaires pour effacer cette disparition.



- Rbz n’aurait pas hypé de jeux depuis la sortie de Xenoblade 2. Ses amis s’interrogent et réclament un IRM, ainsi que l’intervention de David Duchovny pour savoir si son cerveau n’a pas été remplacé. M. Duchovny a décliné la demande en indiquant qu’il, je cite, « ne peut pas s’engager dans la résolution de ce mystère étant donné son impossibilité théorique et pratique ». Oui, le gars parle de lui à la 3° personne.



- Le mystère de 23h59 enfin expliqué ! Une étude d’Icebergbrulant.



- Des langues de pute seraient présentes sur le Discord Gamekyo selon certaines sources. D’autres affirment que ces dernières sont des fragiles. Nul ne sait encore vraiment ce qu’il en est, mais une chose est sûre : l’équipe rédactionnelle vous proposera bientôt un reportage en immersion dans ce microcosme.



- Julien Chièze serait présent sur Gamekyo . Coucou Juju, des bisous !



- Astralbouille tenait à saluer la commu’ :





- Dans notre prochain numéro, un reportage exclusif sur la mendicité parmi les modos des forums JV de France et de Navarre. Avec le témoignage de S…., qui nous expliquera ses 6 derniers mois passés à quémander quelques deniers pour l’achat d’un nouveau téléviseur.



- Toujours dans notre prochain numéro, un entretien exclusif avec les frères Morcos : « l’heure n’est plus aux burgers ».

Jeu : relie chaque membre de Gamekyo à son animal totem















Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Bonne journée à tous, que





Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Bonne journée à tous, que la rumeur soit avec vous.

Bonjour et bienvenue à tous pour ce numéro 0 de Gamekyo Match, avec les rumeurs les plus folles du web, les infos sur la vie desdu site et notre rubrique jeu d’hiver !