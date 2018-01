South Park : La Bâton de la Vérité arrive en stand-alone (et boîte) sur PS4 & One South Park : La Bâton de la Vérité arrive en stand-alone (et boîte) sur PS4 & One

Jusque là réservé exclusivement à ceux qui avaient précommandé L'Annale du Destin (ou qui en avaient acheté l'édition GOLD), South Park : La Bâton de la Vérité sortira enfin en stand-alone ce 13 février sur PlayStation 4 et Xbox One pour 29,99€, en boîte comme en dématérialisé.



Un bon moyen de rattraper son retard pour ce premier épisode qui n'a aucunement vieilli depuis sa sortie sur PS3 et 360 (le rendu graphique aide beaucoup), et est même considéré comme meilleur pour son humour bien plus acide que sa suite.