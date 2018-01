Polygon : Microsoft chercherait à acquérir de gros groupes, dont Electronic Arts Polygon : Microsoft chercherait à acquérir de gros groupes, dont Electronic Arts

Alors qu'on ressort de la récente nouvelle offre du Xbox Game Pass, qui on le rappelle intégrera désormais tous les jeux first-party dès le lancement de chacun, restait donc l'interrogation du contenu sur la longueur. Certes, Microsoft a quelques cartouches pour les mois en cours comme Sea of Thieves et State of Decay 2, sans parler de titres plus discrets comme Ashen ou encore ce qui nous attendra en fin d'année, mais il est unanimement clair pour les analystes que le constructeur a plus que jamais un besoin de renouveler sa gamme autant dans la puissance de frappe que sur la quantité.



C'est ce qui ressort d'un rapport de Polygon, où divers représentants comme Joost Van Dreunen (SuperData Research) et David Cole (DFC Intelligence) ont une certaine confiance quant à l'avenir proche, ce dernier estimant notamment que Microsoft a sauvé les meubles après les débuts désastreux de la Xbox One et que les propos de Satya Nadella laisse entrevoir de belles choses à venir.



Mais le plus intéressant qui ressort du papier est l'apparente envie pour Microsoft d'acquérir rapidement de gros groupes. Des sources dites fiables de Polygon rapportent que l'entreprise commencerait à regarder du coté de Valve (!) et de PUBG Corp qu'on n'a désormais plus besoin de présenter, mais également plus récemment d'Electronic Arts. Hormis le second cité, le reste tiendrait de l'impensable, même s'il faut bien avouer que l'histoire du JV est jonchée de surprises.