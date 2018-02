Charts Japon : DB FighterZ ne surprend pas

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 29 janvier au 4 février 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Avec un peu moins de 70.000 ventes au compteur pour sa première semaine,fait finalement un score quasiment identique aux deux, jugé pourtant peu extraordinaire au regard de la grande époque sur 128 bits (et avant cela). Si le jeu semble rencontrer un gros succès en occident, il faut donc croire que DBZ ou pas, la baston n'arrive définitivement plus à fédérer un grand public sur le territoire japonais.En bref, un lancement qui n'empêche donc pasde se maintenir très largement à la première place, avec près de 2 millions de ventes en comptant le dématérialisé.Pour le reste, c'est la Switch qui bouffe la majorité du classement avec ses long-seller, même les plus inattendus comme le regain de forme d', et le retour deet, comme un appel des joueurs nomado-hybride pour faire comprendre que eux aussi seraient bien chauds à accueillir les derniers épisodes en date de ces licences. On remarquera enfin la présence de, apparemment en rupture dès la sortie selon quelques retours de revendeurs.