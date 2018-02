Quelques rumeurs autour de Crash Bandicoot Quelques rumeurs autour de Crash Bandicoot

Voilà déjà un bon moment que des bruits de couloirs parlent d'un transfert de Crash Bandicoot N.Sane Trilogy sur des supports autres que la PlayStation 4 et la dernière édition européenne du magazine « Licensing Source Book Europe » par l'organisme DHX Brands a fait tilter du monde.



Semblant avoir quelques sources, Max Arguile (licensing manager) annonce que Activision a actuellement des plans précis pour la série Crash Bandicoot jusqu'en 2022, incluant notamment le lancement de versions PC et Switch de N.Sane Trilogy dans le courant de l'année, mais également d'un nouveau jeu en 2019.



Pas de précisions pour ce dernier mais quand on se souvient que Sumo Digital travaille actuellement sur un jeu de « kart », et que ce n'est apparemment pas un nouveau Sonic Racing, le nom d'une relique PS1 nous vient soudainement à l'esprit.