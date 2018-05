[LEAK] Des infos pour Fallout 76

S'il faudra attendre un peu moins de deux semaines pour découvrir ce que nous réserve vraiment, c'est encore une fois Kotaku qui prend les devants en lâchant une pincée d'informations sur ce spin-off à ne surtout pas considérer comme un nouvel épisode canonique.Voici ce qui en ressort, selon « trois sources » proches du dossier !- Il s'agira d'un jeu de survie façon DayZ et Rust- A la base, le prototype était une version multi de Fallout 4- A beaucoup évolué en quelques années- Il y aura une histoire principale et de nombreuses quêtes- Le construction sera l'un des points centraux du gameplay- Il y aura bien du multi (pas de précisions)- Le titre du jeu est en rapport avec l'abri 76 qui ouvre ses portes seulement 20 ans après la guerre nucléaire, ce qui offrira une autre approche coté contexte, particulièrement sur le (re)développement de l'humanité par rapport à Fallout 3 et 4 qui débutaient environ 200 ans après la guerre.- Le jeu est développé dans la maison-mère de Bethesda, avec la filiale d'Austin en soutien.RDV lundi à 03h30 du matin pour en savoir plus.