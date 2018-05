"Articblue, un insider plus que fiable et interne à la rédaction, nous a fait parvenir en exclusivité mondiale la photo d'un goodie officiel portant le nom du prochain opus. C'est donc Assassin's Creed Odyssey qui sera à l'honneur en tant que "suite" aux aventures de Bayek.



Le porte-clé en forme de casque de spartiate ne laisse que peu de place au doute et c'est pourquoi nous pouvons affirmer que l'action nous fera très vraisemblablement voyager en Grèce antique dans cet épisode. Assassin's Creed Odyssey n'a pas encore été officialisé par Ubisoft et ne dispose à ce jour, d'aucune date de sortie. Il est tout à fait probable que l'E3 nous révèle tout un tas d'informations sur le sujet vu que l'éditeur commence à faire parvenir des produits dérivés à différents revendeurs."