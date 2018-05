Bonjour et merci de votre attention pour ce numéro 20 de Gamekyo Match. C’est calme, très calme… Nan on déconne, ça pète de partout, d’où cette parution extrêmement rapprochée avec le dernier numéro. Le Kikadi est particulièrement conséquent et ça promet un E3 d’anthologie.

Who likes this ?

posted the 05/26/2018 at 09:25 AM by iglooo