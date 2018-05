Coucou,"Encore des rumeurs..." Oui je sais mais que voulez-vous, la hype de Smash m'oblige.Selon Vergeben, la personne derrière les leaks du développement de Metroid Prime 4 par Namco ainsi que de l'existence de Starfox Grand Prix (pas encore sûr à 100% mais confirmé par pas mal de sources quand même) les Ice Climbers, Ridley ainsi que le plus célèbre des chasseurs de vampires pourraient faire leur apparition dans le seul jeu qui compte à cet E3.Bon c'est vrai que "daddy" Sakurai avait dit que Ridley était trop gros mais bon peut-être que la vindicte populaire et la volonté de mettre Metroid Prime 4 en avant de Big-N auront eu raison de l'avis du créateur de Kirby. D'autant plus que c'est tout à fait possible de rétrécir le perso à l'instar de Bowser bien plus petit dans les Smash que dans la plupart des jeux du plombier.Après pour Simon Belmont je peux juste dire que Konami compte toujours exploiter la licence Castlevania vu qu'ils vont en sortir un nouveau mais bon d'un autre côté Sakurai est pote avec Kojima et pas sûr qu'il ait envie de traiter avec une société qui comme on le sait a été bien sale avec Kojima.Perso je m'en fiche de Ridley mais un perso Castlevania dans Smash je ne pourrais que difficilement refuser (même si j'aurais préféré Alucard mais après c'est normal Simon représente mieux la série sur les supports Nintendo).Bonne journée mes petits chiots !