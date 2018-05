[Rumeur] Des infos pour Resident Evil 2 Remake [Rumeur] Des infos pour Resident Evil 2 Remake

Maintenu dans le silence depuis bientôt trois ans, Resident Evil 2 Remake ne devrait plus tarder à se montrer à en croire les sources de « Rely on Horror », site réputé plutôt fiable en la matière.



Nous apprenons donc que :



- Capcom a les moyens de dévoiler le jeu à l'E3 2018 mais rien n'est encore totalement sûr. De toute façon, avec deux AAA inconnus prévus pour cette année fiscale, il est fort probable que ce remake fasse partie du lot.

- Le titre réutilisera le RE Engine, déjà exploité dans Resident Evil 7, avec une nouvelle technologie d'éclairage en soutien.

- Les développeurs visent le 1080p/30FPS sur PS4 et du 4K/60FPS sur PS4 Pro (rien ne dit qu'il s'agit d'une exclue).

- La résolution sera néanmoins dynamique : selon les détails de certaines pièces, le moteur emploiera une résolution parfois un peu moins élevée.

- Tout comme Resident Evil 7, le titre réutilisera la technologie de photogrammétrie pour proposer des décors proches du photoréalisme.

- Claire devrait porter une tenue différente, plus proche de notre époque que du style 90s de l'original.

- La caméra se fera façon Resident Evil 4 (et les deux qui ont suivi) mais avec parfois quelques variables. Pas d'infos sur ce détail mais peut-être que selon l'endroit, le jeu jouera temporairement de l'effet caméra fixe pour accentuer le trip.

- Des développeurs issus de Resident Evil 2 (l'original) et Resident Evil 4 ont rejoint le développement en cours de route.

- Il y aura toujours deux campagnes, mais le jeu sera un peu plus long que l'original par l'ajout de quelques zones.



Plus qu'à confirmer tout cela.