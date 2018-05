God of War tape déjà les 5 millions God of War tape déjà les 5 millions

Assez bavard en ce moment, John Kodera (PDG de Sony Interactive Entertainment) vient d'annoncer dans son dernier webcast que God of War avait franchi la barre des cinq millions de ventes en seulement un mois (physique et dématérialisé). A titre de comparaison, God of War III qui est la meilleure vente de la série mais plus pour très longtemps, a mis deux ans à atteindre ce chiffre.



Avec encore la perspective de quelques boosts en fin d'année, ce « nouveau départ » a donc de grandes chances de venir titiller les deux plus gros first-party de la machine que sont Uncharted 4 (8,7 millions en un an) et Horizon Zero Dawn (7,5 millions en un an).



Enfin, ce qui est peut-être l'information la plus surprenante vient de SuperData qui estime la part du dématérialisé à 2,1 million, nouvelle preuve que même pour les jeux purement solo, c'est une question de temps avant que le marché physique devienne une minorité.