Nintendo

- départ de Tatsumi Kimishima (qui reste consultant)- nouveau "jeune" Président : Shuntaro FurukawaIl a rejoint Nintendo en 1994 (à 22 ans donc) et se voit offrir un poste important dans le conseil d'administration chez la Pokémon Company depuis 2012.L'homme prend de plus en plus de poids dans l'entreprise en grimpant les échelons du secteur management, devenant membre du conseil exécutif pour finir aujourd'hui Président de Nintendo à seulement 46 ans. (texte Gamekyo)¥1,055,682 million (~$ billion), 115.8% increase YoY¥177,557 million (~$ billion), 504.7% increase YoY¥139,590 million (~$ billion), 36.1% increase YoY¥10,219 million (~$ million) Q4 / ¥39,320 million (~$ million) FYTD¥1,672 million (~$ million) Q4 / ¥10,318 million (~$ million) FYTDFigurines + x.x m = LTD 72.30m ?Cartes + x.xm = LTD 56.90m ?(en attente de trouver les chiffres du quart)update : 10.30m figurines & 5.8m cartes sur l'année fiscale5.28m LTD (+1.28m)Hardware: 17.79 millions (+2.93m)Par région : Japon 4.38m (25%) + US 7.14m (40%) + UE 6.27m (35%)Software: 68.97 millions (+16.40m)Total de 12 "million sellers"ratio : 3.88Hardware: 72.53 millions (+0.54m)Software: 364.89 millions (+4.39m)ratio : 5.02Estimation 2018-2019 :NS - Hardware 20.00m soit 37.80m LTD / Software 100.000m soit 169.00m LTD3DS - Hardware 4.00m soit 76.50m LTD / Software 16.00m soit 380.90m LTDSoftware: 102.01 millions (+0.36m)Software: 919.81 millions (+0.27m)Software: 948.61 millions (R.I.P)Hardware tout supports Q4 = 3.47mSoftware tout supports Q4 = 21.42mSuper Mario Odyssey - 10.41 millions (+1.340.000)Mario Kart 8 Deluxe - 9.22 millions (+1.890.000)Zelda : Breath of the Wild - 8.48 millions (+1.780.000)*Splatoon 2 - 6.02 millions (+1.110.000)1-2-Switch - 2.29 millions (+410.000)ARMS 1.85 millions (+240.000)Xenoblade Chronicles 2 - 1.31 millions (+250.000)*Kirby Star Allies - 1.26 millions (nouveau)Pokken Tournament - 1.16 millions (+160.000 mini, passe la barre du million)Fire Emblem Warriors [Koei Tecmo] - 1.000.000* deviens l'épisode le plus vendu de la série (pour Zelda : en incluant la version WiiU)Mario Kart 8 - 8.42 millions (+20.000)New Super Mario Bros. U - 5.78 millions (+30.000)Super Mario 3D World - 5.77 millions (+20.000)Super Smash Bros. for Wii U - 5.34 millions (+20.000)Nintendo Land - 5.19 millions (---)Splatoon - 4.93 millions (+20.000)Super Mario Maker - 4.00 millions (+10.000)New Super Luigi U - 3.03 millions (+10.000)Zelda: The Wind Waker HD - 2.26 millions (+10.000)Mario Party 10 - 2.18 millions (+20.000)Mario Kart 7 - 17.04 millions (+280.000)Pokémon X/Y - 16.29 millions (+30.000)Pokémon Sun/Moon - 16.10 millions (+50.000)Pokémon Omega Ruby/Alpha Sapphire - 14.06 millions (+120.000)New Super Mario Bros. 2 - 12.61 millions (+180.000)Super Mario 3D Land - 11.96 millions (+190.000)Animal Crossing: New Leaf - 11.69 millions (+100.000)Super Smash Bros. for Nintendo 3DS - 9.24 millions (+80.000)Pokémon Ultra Sun/Ultra Moon - 7.51 millions (+340.000)Tomodachi Life - 6.20 millions (+60.000)Zelda Breath of the Wild - 8.48 NS + 1.52 WiiU (minimum) = à passé la barre des 10mMario Kart 8 - 8.42 WiiU + 9.22 NS = 17.64m