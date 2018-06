Assassin's Creed Odyssey : c'est officiel !

On aurait pu parier que Ubisoft ne prendrait pas ce genre de risque mais il faut croire que nous ne sommes pas de fins analystes, et que Walmart a décidément leaké tout ce qui bougeait : nos confrères de Jeuxvideo-live.com nous font parvenir, via l'insider Articlblue considéré comme « très fiable », la photo d'un futur goodie en lien avec un certainUn nom qui avait déjà fuité sur la toile et qui serait en rapport direct avec la Grèce, deuxième des trois territoires de la trilogie Origins dont le dernier opus se passerait (toujours selon les leaks) à Rome.Préparons nous à l'annonce officielle cette semaine, ou sinon durant la conférence Ubisoft.Des infos venus de 4chan, donc à prendre avec des pincettes mais la liste est tombée il y a deux jours, avec le nom(donc avant la photo ci-dessous).- Se déroulera durant la Grèce Antique- Deux héros, mais pas de changement durant la partie.- Les deux personnages se rencontreront durant l'aventure, et auront chacun leurs propres compétences.- Retour des batailles navales.- Retour de la customisation (Unity).- Retour du système de rénovation.- Retour de la fonction Brotherhood (des alliés à envoyer en mission).- Toujours un peu de fantastique (des créatures mythiques).- Le craft beaucoup plus poussé.- Sortie prévue en fin d'année.Polygon confirme l'existence du projet et de la période choisie, tout en apportant ses propres informations tirées de trois de ses sources.- L'évolution par rapport au reste de la série sera encore plus importante que pour Origins.- Pour la première fois, des choix dans les dialogues.- Les deux héros seront un homme et une femme, et il ne s'agira ni de Bayek, ni d'Aya.Dans les cordes devant toutes ces fuites, Ubisoft n'a pas le choix que d'officialiser le projet avec un mini-teaser très "spartiate", et un RDV à cet E3 2018.