Vous attendez quoi ?

Maintenant sur ce qui arrive :

Maintenant si on regarde les rumeurs probables ou jeux assurés d'arriver mais lointains :

Par contre les jeux qu'on ne verra sûrement pas ou sur lesquels il ne faut pas compter :

Ca vva faire article de fanboy pourtant je crache sur Nintendo depuis la Wii que j'ai détestée. Et la Wii U que j'ai trouvé franchement bof. Alors je suis toujours déçu du parti pris technologique, je voulais de la puissance mais bon... Au moins il y a de bons jeux ambitieux.La Switch marche du tonnerre. Elle a donc un avenir assuré (tout le contraire de la Wii U).Déjà sortis :- Zelda BotW- Mario Odyssey- Xeno 2 (si on arrive à passer outre le fan service ou si on adhère :O, perso j'ai pas pu après 30 h et chap 5)- Le reste osef franchement, rien de fou ou d'ambitieux. mais ça fait déjà 3 exclues définitives, qui méritent d'acheter la console à mon sens.Y'a le côté portable + tous les indés. Perso osef mais ça peut intéresser d'autres. Les tiers avec des low versions ? Perso je m'en fous. Mais ça peut être un argument pour le côté portable. On a un Nintendo qui semble être revenu du côté de l'ambition (Zelda, Xeno, Mario) même si la technique n'est pas à jour (l'Open World de Xeno X éclate quasiment tous ceux des multi en taille et level design, sans parler du contenu et liberté offerte).Ça c'est que ce qui est confirmé juste chez Nintendo. Si ça ne vous intéresse pas ou ne vous convainc pas, n'achetez pas de Switch, car vous ne serez pas friand du reste, et la Switch ne baissera pas de sitôt. Les consoles ne baissent plus autant qu'avant lorsqu'elle ont du succès.Après vous pouvez attendre une nouvelle version éventuellement. Mais y'aura plus le hack hardware (qui pour moi est un énorme +, j'aurais jamais acheté la PSP sinon).Bref qu'est ce qui vous retient au final ?