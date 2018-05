Un nouveau phénomène s'abbat sur la Toile, le Halo Challenge qui consiste à chanter le thème principale de Halo dans une salle avec une forte résonanceQuelques exemple :J'espère qu'on verra ça à la PGW à la place du Malaise le X de XBOX ça aura 10x plus de gueule

posted the 05/28/2018 at 01:07 PM by diablo