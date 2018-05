Team Sonic Racing dévoilé en vidéo

La grogne risque de monter encore d'un cran entre l'enseigne Walmart et les éditeurs. Après avoir leaképuis, le groupe brise l'embargo en miettes en plaçant dans son listingavec les premiers visuels qui vont avec, mais aussi les infos :- Retour aux sources sur le casting (15 persos)- Uniquement des voitures- Partage d'objets et mouvements spéciaux entre membres d'une même équipe- Les Whisps représenteront les objets (14)- 4 modes de jeu : Grand Prix, Exhibition, Contre-la-Montre et Aventure- Personnalisation du véhicule- 12 joueurs en ligne, 4 en écran splittéPas de date de sortie mais parions pour la fin d'année.- SEGA officialise le tout.- Prévu en fin d'année.- PC, PS4, One et Switch.- Sumo Digital aux commandes.