ATTENTION ! CE NUMERO EST CLASSE PEGI18 !!





Les rubriques ci-dessous sont dangereuses pour la santé des fanboys (particulièrement ceux de Sony étant donné leur propension à courir tout nu sur le forum en s’astiquant la crevette depuis 15 jours). Ne pas consommer avant maturité.

Ce numéro contient des traces d’humour noir. Merci de consulter votre cynisme.

Si vous êtes misanthrope, veuillez consulter votre psy avant de lire cet article.

Industrie

- Prey aura bientôt une nouvelle expérience, sur la Lune ou en orbite autour de cette celle-ci, comme l’a confirmé le PDG de Bethesda et les différents comptes Twitter ou Instagram mis en place pour faire monter la pression avant l’E3. On peut voir via l’image ci-dessous qu’une certaine Kasma Corp. serait de la partie, que le calendrier tenu par la jeune fille au premier plan derrière [censuré] semble comporter 30 jours et indiqué la date du 10, comme le tableau au fond à droite. Voilà c’est tout, c’était la brève inutile pour pouvoir reparler de cet excellent jeu . Notre source Voxen tente actuellement d’infiltrer les locaux d’Arkane Austin (ou de ceux d’Eidos Montreal, on sait plus trop) pour en savoir plus, nous ne manquerons de vous tenir au courant de son périple nord-américain.





- On le sait, une transition a eu lieu au sein de Nintendo, entre Kimishima, président sortant, intérim de feu Saint Iwata, et accessoirement saint patron des Yak’ banquiers, et Furokawa, petit jeune de 46 ans. Vous pouvez voir l’image de l’immortalisation du passage de pouvoir ci-dessous :





Certains actionnaires sont quelque peu inquiets quant à la construction de leur 4° piscine naturelle sur les îles Ishigaki. On le sait, la stratégie de Kimishima a porté ses fruits avec de solides bénefs, et les premiers nommés auraient envoyé une demande officielle auprès du petit « nouveau » pour s’assurer que ce dernier poursuive la stratégie de son prédécesseur. Nous rappelons pour les moins informés d’entre vous en quoi consistait cette recette miracle :





Selon Gilles Goddard, ce sera le cas via cet excellent entretien avec Eurogamer.



- Vous le savez, la Bohène (chanté par le grand Charles dans sa prime jeunesse) a investi massivement la sphère vidéoludique avec la sortie de la Switch. On ne compte plus les descentes de mendiants sur toutes les sorties de titres multi non prévus sur Switch depuis un an. Cette mendicité agressive commence à sérieusement chauffé quelques esprits, et on pourra donc féliciter le gestionnaire du compte Twitter de Sega Europe pour sa réponse toute en finesse quant à la sortie de la compil’ Shenmue sur Switch (la rédeg’tion ne l’appelle pas HD étant donné la gueule des textures du truc). Au millième message quémandant une sortie, ce.tte brave homme/femme (dédicace à Sonilka ) a en effet dégainé un GIF tout à fait approprié et ô combien dans l’ère du temps :





SEGA, c’est plus fort que toi (©)



- Nintendo a annoncé que son E3 2018 sera focalisé sur les jeux de cette année uniquement:





Développement

- On le sait, l’être humain ne vit en vase clos. Comme le disait Picasso, tout n’est que copie (bon il disait pas tout à fait ça mais dans l’esprit, la phrase est juste). Les JV n’échappent pas à cette règle, hors rares cas de génies créatifs encore pleurés par les plus anciens d’entre vous (Davilex ), et Cory Barlog est passé au grill de ses inspirations pour le nouveau God of War dans cet excellent papier d’un jeune journaliste calaisien (cocorico !).



- Les devs de Majora’s Mask sont oubliés par certains mais la rédeg’tion a enquêté et est formelle : Amassous en faisait partie, sous un nom d’emprunt. Vous désirez connaître la preuve de son implication, et nous vous l’apportons via les deux GIFs extraits du jeu, ci-dessous et en avant-première mondiale (pourquoi avant-première et pas zéro mondial? Nul ne le sait ) :









Journalisme:

- On accuse parfois la presse vidéoludique d’être emportée par la hype. L’image ci-dessous semble le confirmer :





Nos cons̶d̶efrères de Gamespot se retrouvent donc dans la tourmente avec des mauvaises langues qui affirment que la prime Switch permet de relever la note des jeux de 3 points. Etant corporatistes mais avant tout juges de paix objectifs, nous nous devions de répliquer à ces corbeaux : non, les 3 pts supplémentaires ne sont pas dus à une absence de ligne éditoriale, de testeurs différents ou bien au fait qu’on puisse enfin en chier sur ce jeu au trône. La différence de points s’explique bien évidemment par l’ajout de Funky Kong. Peter Brown est en effet le frère spirituel de Dean Takahashi. CQFD.

Chartz

- Le carton de ces quinze derniers jours, c’est bien évidemment God of War. Le jeu se place premier un peu partout dans le monde hors Japon. Bonne nouvelle pour les primo-adhérents, la jaquette day one sera bientôt collector étant donné que Sony, selon nos sources, devrait procéder à de menus ajustements pour les prochaines éditions du jeu. En exclusivité pour Gamekyo Match via nos sources chez divers imprimeurs, voici la nouvelle couverture :





- Un carton non partagée par tous, l’humanité étant multiple et diverse n’en déplaisent aux cerveaux à tendances totalitaires en pleine croissance actuelle. Francis La Brêle, qu’on ne présente plus, chanteur renommé et récompensé par une adhésion sans faille du public, gamer invétéré, a décidé de traiter cette problématique dans son prochain single, qui sera dispo dans les bacs sous 15 jours. En avant première pour Gamekyo Match, nous sommes à même de vous dévoiler les paroles de son futur tube :



« D'abord vos avis qui se séparent

T'es seul dans la lumière des phares

T'entends à chaque fois que tu respires

Comme un bout de forum qui se déchire

Et ça continue encore et encore

C'est que le début d'accord, d'accord...



L'instant d'après les avis se déchaînent

Les pavés s'allongent comme des semaines

Tu te retrouves seul assis par terre

À bondir à chaque ligne outrancière

Et ça continue encore et encore

C'est que le début d'accord, d'accord...



Quelque chose vient de tomber

Sur les touches de ton clavier

C'est toujours tes mêmes larmes ta race

T'es tout seul au fond de l'espace

T'as personne devant... »

Rubrique Histoire :

- Vous connaissez tous Sussudio, l’historien attitré de Gamekyo. Grâce à sa fouille minutieuse des archives nationales allemandes et françaises, il est à même de nous dévoiler les derniers mots de deux personnages historiques qui ont marqué l’histoire :









Il est vrai qu’on ne peut qu’acquiescer devant l’abnégation des dits nommés à défendre les notes parfaites du dernier triple A de Sony.

La vie du site

- Rumeur : GoD of War serait un détecteur de sonyais, link49 a enquêté. La rédeg’tion a négocié un contrat d’exclusivité pour les résultats de l’investigation et nous vous fournissons les résultats ci-dessous.



- Les sonyais sont en full control’ sur GoW et ont décidé, après les casse-couilles de l’an passé sur Zelda ou Nintendo, de défoncer tout membre qui osera mettre une note inférieure à 9/10. Megaman, vil helvétique membre de l’Axe du Mal Anti-Mainstream avec Eldrick, le diable canadien, « le pro-N amateur de chinoiseries » (selon les lumières mentionnées en premier lieu), ont donc affronté les hordes des fanatiques de Kaz Hirai dans des combats à morts sur divers champs de batailles .

La rédeg’tion en retire plusieurs enseignements : d’une, ça fait du bien de voir que les sonyais montrent qu’ils peuvent être aussi débiles que les N-Sexs l’année passée (La Force, le Tao, le Karma, appelez ça comme vous voulez mais nous ne sommes que peu de choses face aux courants sous-jacents qui contrôlent les esprits faibles). De deux, on connaissait la fine équipe du 11 , on connait maintenant la fine équipe du 10 (/10). De trois, les spartiates du film 300 étaient de petits joueurs quant on voit l’asymétrie des forces en présence. Et c’est donc en exclusivité mondiale que nous pouvons affirmer que, lorsque Cory Barlog a vu que Eldrick arrivait à maitriser ces hordes avec encore plus de brio que Kratos au sommet de son art, il lui a proposé de remplacer le divin chauve dans les prochains jeux. Le Loki de Gamekyo débarquera donc dans la PS4 de ses critiques sous peu.



TL : DR : résumé pour Leonr4





- Certains membres du site ont racheté Darkest Dungeon à l’occasion de sa sortie sur Switch. Nous avons pu nous entretenir avec l’un d’eux, qui nous détaille ci-dessous les différences constatées entre la version du jeu qu’il connaissait à l’époque de sa sortie sur PC ou PS4/Vita et l’actuelle :





- Les footeux connaissent l’Equipe du Dimanche, temps fort de la semaine footballistique. Sur Gamekyo, à défaut d’avoir des droits aussi onéreux sur des compétitions populaires, nous avons aussi de la créativité et la rédeg’tion ne se lasse pas de suivre L’Article du Dimanche , aussi fourni en débordements, cadrages, chouineries et mises au point que la première émission .



- Suite et fin de notre enquête annoncée dans le numéro 15 quant aux diverses plaintes nées aux trolls (de qualité) observés sur Gamekyo. Nous remercions le journaliste Slyder pour son travail d’investigation et son entretien qui révèle tout ce que les plaignants doivent savoir :







- Devant la recrudescence des fanboys en pleurs , le terme « sacs » a évolué en « valises ». Merci d’adopter cette novlangue au plus vite.

TEST: Persona 5

Nous inaugurons aujourd’hui, en collaboration avec Testeurs Sans Frontières et avec une très grande fierté, cette nouvelle rubrique qui permettra aux avis contraires à l’opinion générale de s’exprimer protégés par le secret des sources ; pour débuter cette initiative, nous vous offrons un test de Persona 5 d’une personne craignant les foudres du pire membre du site. Merci à lui pour sa participation, et bonne lecture.



--------------------------------------------



Avis définitif : Après le 1er donjon Persona 5



Voilà, après avoir finir le donjon, le constat est mitigé ! En effet, première chose > Pourquoi un voleur ? > Non mais vous avez vu nos armes ? On est des putains de terroristes ! Il nous manque la cagoule ! Sérieux le jeu démarre sur les chapeaux rails ! Pour commencer, on est un lycéen qui s'est fait un peu victimisé par le Big Boss de Gamekyo, du coup, suite aux fausses accusations, on se retrouve à vivre dans un grenier ! On pourrait commencer une carrière dans le rétro-gaming. Super, ça commence bien! On rencontre ensuite un mec relou et une bombe ATOMIQUE. Très vite tu vas avoir envie de mettre des baffes au mec relou, il est insupportable ce faux-caïd. On rejoint un lycée où tous les élèves se font victimiser [Babtous fragiles spotted]. ‘Tain il suffit pourtant juste de l'attendre à la sortie à 150 sur lui et vous réglez le problème.



Puis, on débarque dans le donjon, un château. Le palace représente en quelque sorte l'âme de la personne, sa vraie personnalité, ses désirs. Kamoshita, un prof d'EPS, expert en harcèlement. Il a des tendances un peu perverses, il veut se faire une lycéenne (quoi qu’on pourrait le comprendre). Il aime aussi frapper ses élèves, le rêve des profs en France. On se retrouvera prisonnier du château où on éveillera un étrange pouvoir, une ''Persona'', un esprit qui s'éveille lorsque qu'on sonne la révolte dans notre kokoro. La Persona du héros se nomme ''Arsène'', j'espère qu'on ne finira pas 4eme. Après s'être libéré, on y retrouvera Morgana, un chat noir > Déjà source de malheur, mon dieu. Il nous explique tout ce qu'il y a à savoir sur les palaces, les Personas et autres.. Du coup, l'idée de changer le cœur de l’antagoniste.. Ce fut le choc de trop pour moi! Il fallait se faufiler à travers les nombreuses pièces du château, les ennemis étaient tous aveugles! Des fois, ils passaient à coté de nous sans nous remarquer. Du coup, je leur arrachais leur masque. Il me donnait du pognon, quelque fois, des objets et parfois ils voulaient que je les mange. C'était un peu comme du racket. Bref, un gameplay où il faut compter sur la gestion des SP ! Très vital quand on le sait pas et qu'on a tendance à vouloir tous les tuer. Du coup, je jouais à cache-cache avec eux et de temps à autres je courrais vite pour ne pas gaspiller mes SP. Ma foi, quand on a compris le système, ça va vite!



Il y a aussi ce système de relation, il est vital d'en engager, elles nous donnent des objets via la boutique du docteur par exemple ou des améliorations d’armes, de compétences.. Il faut donc bien choisir en 1er lieu pour faciliter notre entrée dans le donjon. Ça nous aidera contre les boss et les ennemis. Au niveau gameplay, c'est très classique. Un système de tour par tour où il faut bien gérer les points faibles des ennemis. Chose que j'ai trouvé relou car l'ordinateur triche! Cet enfant de Turing connait nos points faibles en avance. Le pire, c'est quand tu as un ennemi en feu et que tu en déduis, logiquement, qu’il est faible à la glace! Mais non, la glace ne lui fait rien, au contraire, ça lui remonte ses P.V. et le feu lui en prend. Du coup, t’espères trouver les points faibles du 1er coup sinon tu te fais niquer très vite. Surtout quand tu joues dans une difficulté assez haute. J'appelle ça « l'arnaque de service » ! Quelle bande d'enculé !

Bref, à la fin de l'exploration du donjon ! On arrive devant le trésor qu'on doit voler pour changer le cœur du prof! Le trésor n’étant pas visible encore, il faudra lui envoyer une carte comme Kaido Kid pour qu’il se matérialise (le trésor hein, pas Kaido Kid). Une fois que la carte est envoyée, nous pouvons donc nous en emparer.



Non mais déjà le boss du 1er donjon… Il a vraiment cru qu'avec des ballons de volley-ball il avait une chance contre nous ? On a un couteau, un Persona, un pistolet, on est des putains d'assassins ! Sérieux! Il avait même des tendances perverses durant le combat! Il voulait lécher Ann tout le temps. La pudeur putain! Bref, une fois abattu, le Shadow s'avoue vaincu, sa vision du monde s'écroule et le réel lui voit ensuite le prof changer. Il avouera de lui-même ses crimes.



J'ai trouvé ça horrible, le scénario me pousse à sauver un type qui ressemble étrangement à une personne sur Twitter (non, je ne citerais pas son nom). C'est pas possible ça! Le pire, c'est l'école, je vois des jap’ pas attentifs en cours, c'est quoi ce problème! Respectez les gènes asiatiques bordel de merde!



La question qu'on m'a posé quand j'ai acheté le jeu lors de mon article '' Achat du jour'' : « Est-que Persona 5 a une âme ? »

Regardez cette image, si vous voyez quelque chose d’inhabituelle, vous aussi vous pouvez vous faire un avis !





Crédit photo: Megamn, 2018 ©





Jeu : les 7 différences

Nouvelle activité ludique proposée pour la première fois dans nos colonnes, voici le traditionnel jeu des 7 différences, avec un communiqué de presse émanant de deux sociétés pourvoyeuses d’exclusivités pour Sony. Un point bonus sera aussi attribué si vous trouvez quel texte a été diffusé en premier.





Jeu : Kikadi

1) Appeau :

« Far Cry 5: mon premier GOTY de 2018 »



2) Cinéma, cinémaAAA !

« Le jeu n’est plus vraiment un God of War mais emprunte un peu à…[NdGKMa : s’ensuit une liste de jeux et une de leur spécificité]…The Order 1886 pour les bordures noires.»



3) Jeu de mains, jeu de vilains :

« Lave les plutôt deux fois qu'une vu toute les pignolles que tu te tapes dès qu'un jeu Sony sort. »



4) Pour continuer dans le ton :

« Je dis ça car pour toi la grimpette viendrait d'Uncharted, alors que Kratos en faisait déjà quand Drake n'était même pas dans les couilles de son paternel.»



5) Le Bunker :

« …le mec a fait son Pro N période WiiU en se terrant dans son Bunker pendant 2 semaines en attendant le moment parfait pour venir me lancer sa crotte de nez… »



6) Nani ?

« @eldrick Mais arrête le gros fanboy à deux balles, va donc jouer aux jeux Switch et nous les brisent pas. Ah merde, c’est vrai tu es en pleine traversée du désert, pardon.»



7 ) Sea of Thieves :

« - Microsoft a finalement échoué sur les plages de l'indifférence

Mais grâce au partenariat secret avec Nintendo, ils vont être repêchés très vite ! o:

Merci à la canne à pêche de Nintendo Labo !

- Nintendo Colabo(ration) :hihi : »



8 ) Un kikadi transparent :

« Le fils de Michael Pachter, a.k.a XXXXXX, a assuré que le jeu-carton serait le carburant de la Switch jusqu'à la fin de l'année !!

Nintendo joue le coup de la panne d'essence pour draguer Microsoft, c'est ça ?

Bref, faisons une recherche... hmm ... quel est le nom de ce carburant... ah voilà !

Je comprends mieux !!! Ce serait de l'essence sans plomb (dans la cervelle) ! »



BONUS :

SPOIL – God of War :

« Thor publié le 02/05/2018 à 00:13 :

@ E3ologue Soyons sérieux, si j'étais dans le jeu, personne ici ne l'aurait fini. »





Droit de réponse:

suite à une décision unilatérale de la rédeg'tion et au courrier numérique reçu le 3 mai 2018 à 14h39 de LéonR4, nous publions sa réponse quant à la seconde brève de la Rubrique "La vie du site":







Bonjour et merci de votre attention pour ce numéro 16 de Gamekyo Match, peu alimenté en fuites (il n'yen a même aucune), rumeurs et autres, mais avec une grosse rubrique « La vie du site » étant donné que le second effetde GoW PS4 se fait sentir, à savoir les retours critiques des joueurs et non de la presse.