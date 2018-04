Sorti le 20 avril dernier sur la console de Sony, le nouveau bébé de Santa Monica ne cesse de faire parler de lui grâce ses notes dithyrambiques et ses MAJ à foison qui font le bonheur de Voxen. Outre ses inspirations pour ses environnements (arbres, neige... bref vous l'aurez compris, des features jamais vues ailleurs) venant de Horizon Zero Dawn, son duo de personnages venant de The Last of Us mais surtout des fameuses bandes noires totalement plagiées du BGE The Order 1886, Cory Barlog continue la promotion de son titre en nous dévoilant d'autres inspirations issues d'autres studios en dehors de ceux de Sony Interactive Entertainment.

"Dans les précédents opus, Kratos était déjà dépourvu de cheveux. Mais avec la mythologie nordique, j'ai voulu le rendre encore plus chauve de ce qu'il était dans God of War III. Et en voyant le trailer de Hitman durant l'E3 2015 à la conférence Sony, j'ai eu un déclic. La barbe de Kratos ? J'ai eu l'idée en regardant la série Sons of Anarchy."

"Concernant Leviathan, je dois bien avouer que j'ai longtemps hésité sur le choix de la hache. Au départ, j'ai pensé à une épée. Mais au studio, les collègues m'ont convaincu que tous les joueurs allaient directement faire le lien avec The Legend of Zelda et nous auraient par la suite reprocher le manque de créativité. Du coup, l'idée de la hache m'est venue lorsque je suis allé faire un tour à Bricoman dans le rayon bûcheron."

"Quant à la vue à la 3e personne, j'ai lu sur les forums que RE4 était la plus grosse inspiration pour notre jeu. Je vais être franc avec vous. Je ne connais pas ce titre donc chez Santa Monica, nous aurions eu beaucoup de mal à nous en inspirer. Nous jouons qu'aux meilleurs jeux ! (rire)

En revanche, je ne vous cache pas que j'ai beaucoup joué à Devil's Third qui était un retour de force à sa sortie durant l'été 2015. J'ai beaucoup étudié son gameplay, ses graphismes et sa technique pour essayer de le transposer sur God of War. J'espère vraiment atteindre ce résultat dans les prochaines aventures de Kratos sur PS5 Pro."

"La maison de Kratos et d'Altreus ? Je n'avais plus envie de me casser le derche honnêtement. Donc j'ai clairement plagié le film La Cabane dans les Bois surtout que je n'allais pas être emmerdé avec l'histoire de l'électricité et de l'évacuation des eaux usagées."