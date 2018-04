Charts UK : God of War fait de la résistance Charts UK : God of War fait de la résistance

Comme chaque lundi, l'institut Chart-Track fait son rapport sur les ventes UK de la semaine dernière et l'on démarrera donc avec God of War qui, non content d'avoir effectué le meilleur lancement de la série sur ce territoire, s'offre une très bonne deuxième semaine avec un chiffre qui baisse de « seulement » 35 %, là où la chute est souvent plus brutale pour d'autres AAA. Et tiens, à titre de comparaison, Yakuza 6, c'est -85 % (il passe de la 3ème à la 39ème place).



Far Cry 5 se maintient également très bien, suivi de Nintendo Labo dans son Variety Pack. Le Robot Pack a comme au Japon attiré bien moins de monde de par son prix : 20ème place.



Enfin, un mot sur la Switch dont la plupart des piliers (Mario Odyssey, Zelda, Splatoon…) sont en petite hausse par rapport à la semaine dernière.South Park : L'Annale du Destin n'a pour autant pas brillé (19ème place, même en comptant les autres supports) mais les retours évoquent un faible stock pour cette édition tardive.



1. God of War (=)

2. Far Cry 5 (=)

3. Nintendo Labo : Variety (N)

4. FIFA 18 (=)

5. Mario Kart 8 Deluxe (=)

6. Fallout 4 (+1)

7. Call of Duty WWII (+12)

8. Super Mario Odyssey (-2)

9. PUBG (-1)

10. GTA V (=)