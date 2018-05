les plus :



- graphiquement sublime

- Cinématographie qui en jette

- La mythologie nordique respectée

- Un monde intéressant a explorer

- Mimir

- Une évolution sympa des personnages

- Les musiques en général

- Le gameplay qui te fait sentir puissant...



Les moins :



- ...Mais tu te rends compte au final que c'est plutôt limité dans les possibilités

- des énigmes sans réflexion

- trop d'aller-retour dans les même zones

- bestiaire peu varié

- trop peu de boss

- Scénario un peu vide qui fait surtout office de prologue

- Les royaumes en dehors de midgard sont bien trop petits et offrent peu de choses

Bon, j'avais la flemme de faire un test mais ce cher Guiguif a insisté, donc je vais juste mettre en vitesse les point fort et les point faibles!J'ai eu le platine, joué en mode Hard et globalement j'ai apprécié le jeu malgré ses défauts (et oui ce n'est point un test de rageux cette fois)Au final c'est un bonpour ma part, et je suis bien curieux de voir la suite en espérant qu'ils améliorent les défauts du gameplay!Vu que le moteur est déjà en place on aura aussi sans doute plus de variété niveau boss et endroit à visiter