- Comme indiqué dans la page centrale de Gamekyo , les joueurs ne devraient pas tarder à avoir des nouvelles du Remake de Resident Evil 2.

Industrie

- Microsoft souhaitait foutre des lootboxes de partout dans le prochain Halo. Souhaitait car les têtes pensantes se seraient rendus compte avec l’affaire EA (celle de fin 2017 et concernant Battlefront II, hein, parce qu’il y en a tellement…) que c’était finalement peut-être pas une si bonne idée que ça , à moins de vouloir faire l’actu pour la balistique des tirs groupés de merde sur le jeu plutôt que la balistique du titre.



- Kingdom Hearts 3 voit l’un de ses mondes et l’identité du second personnage jouable révélés par le Playstation Magasine australien (Voir ici l’article de Jenicris49 pour plus d’infos).



- Rumeur à prendre avec de grosses pincettes mais la campagne com’ de State of Decay 2 aurait oublié de prévoir la date de sortie du jeu et préfèrerait faire des teasings moisis en usant de superlatifs peu appropriés pour tous ceux qui n’en peuvent plus de l’attendre afin de déglinguer du zombie peinards. Voxen et Torotoro59 auraient en tout cas vu leur tension augmenter de 37% devant la dernière annonce .



- Little Nightmares bientôt sur Switch ? Selon l’employé d’un magasin russe, ce serait le cas. La traduction de la langue de Josef Staline vers la langue de Jean d’Ormesson vous a été fournie par Nicolasgourry .



- Retro Studios sur un projet non strictement vidéoludique ? C’est en tout cas ce que laisse supposer Christopher Dring (« allô ? » ), journaliste au Guardian et GamesIndustry. Si c’est le cas, et en tant que bonne vieille mauvaise langue, FML.



- Final Fantasy XV : Royal Edition verra ses 1000 premiers acheteurs repartir avec 15 merguez préparées par Spawnini. Après les nouilles, voilà donc une nouvelle collaboration culinaire avec une boucherie de renommée. Les mauvaises langues assurent qu’étant donné le charcutage du jeu, ce n’est pas une nouveauté.



- Animal Crossing sur Switch en 2018. C’est ce qu’affirme José Alamo , auteur de fuites remarqués et remarquables sur KH3, Metroid Prime 4.



- Le Nintendo Direct de février abordera Dragon Quest XI, Fire Emblem (dont la sortie serait mondiale et prévue pour l’automne) ainsi qu’un dinosaure vert, entre autres. Plus d’infos ici et là .



- Aragami bientôt sur Xbox One si l’on en croit l’organisme de classification taïwanais .

Chartz

- Le travail de Birmou a payé : Stardew Valley est le jeu Switch le plus téléchargé l’année dernière sur l’eshop, suivi de Minecraft et Sonic Mania.



- Section BetaClic : la côte d’une perte des serveurs Gamekyo durant une journée suite au prochain N-Direct est à 2 contre 1. Celle d’une perte des serveurs suite au PSX 2018 ou à l’E3 MS/Sony 2018 est de 0 contre 1.

Les infos du site :

- Un individu nommé Naruto780 chercherait à acquérir des jeux neufs sous blister à la moitié de leur prix public . Si vous avez des infos sur l’individu, la Brigade de Répression des Gens qui nous Prennent pour des Cons (la BRGPC de son petit nom) attend vos infos. Si vos grands parents étaient du côté des terroristes en 40, et si vous avez un exemplaire du jeu malencontreusement tombé du camion, merci de contacter la rédaction ou d’envoyer un message privé au susnommé.



- La rédaction a synthétisé 25% des coms liés aux articles Chartz. Vous pourrez donc retrouver ci-dessous le résultat de nos travaux, présenté de manière visuelle :





- Misterpixel et Negan bientôt en couple ? C’est ce que laisse apparaitre la suite de la parade nuptiale entamée l’année dernière.



- Vie du Discord : les habitants de la réserve naturelle tiennent à rappeler qu’ils sont toujours dans l’attente du Code promis par l’aristocratie le 20 janvier de l’an 3 après MGSV.



- Vie du Discord bis: les membres présents sur le tchat ont alerté les responsables suite à la disparition d’un participant. Merci de contacter les autorités compétentes selon les modalités affichées ci-dessous.





L’individu aurait parfois été aperçu sur Gamekyo et laisserait de fortes traces salines dans son sillage.

Sports :





- La Sonyais Kyo Team est l’équipe dominante depuis 2015. Peu de changements ont donc été apportés à la structure basique. Comme vous pouvez le constater, l’équipe joue à 12. Le championnat Gamekyo serait en effet à forte dominante sonyaise et l'équipe Sony bénéficierait de passe-droits si l’on en croit certains esprits égarés de la concurrence, ce que semble cependant laisser penser cette compo.



Vous pouvez constater que l’attaque reste stable, avec Minbox en pointe, supporté par la technicité de Driver, dont l’expérience, la rigueur, la propreté dans la relance et le choix de ses interventions apporte un plus certain à l’équipe, avec des adversaires rendus fous par la technicité de son jeu. Sa capacité à glisser dans les défenses tels les remasters dans le calendrier 2013-2016 de Sony n’est plus à démontrer. De l’autre côté, le rigoureux Léonr4, auteur des articles VGChartz les plus OSEF et qui arrivent à rendre fou la concurrence. La cohésion de l’attaque est malheureusement à la peine depuis cette saison, avec un Minbox victime de son sulfureux passé. A l’image de Cantona, ses agressions passés ont laissé une image tenace dans l’esprit du corps arbitral et il est donc particulièrement surveillé et limité par la sévérité des jugements à son encontre. Mais telle la référence susnommée, il reste le « King » dans le cœur des supporters malgré une propension à finir dans les filets de la modération plutôt que ceux de l’équipe adverse.



Derrière, nous retrouvons le technicien de l’équipe en n°10, Guiguif. Auteur depuis de nombreuses années de remarquables statistiques, sa technicité dans le décrochage et les appels est, il faut bien l’avouer, peu commune et un des éléments du succès de l’équipe. Sa capacité à attirer l’équipe adverse dans des coins fermés permet de libérer de l’espace pour ses coéquipiers. En soutien, nous retrouvons Hyoga57. La présence de Falcom dans l’équipe encadrante l’a fixé dans le onze depuis quelques années, mais de nombreuses rumeurs de départs, de transferts vers la NSex Team agitent les gazettes sportives depuis quelques mois. Encyclopédie tactique vivante de l’équipe, ses choix de jeu sont cependant parfois curieux et on pourra regretter une tendance à s’éparpiller dans des querelles futiles avec des adversaires alors que la situation ne le demande pas. De l’autre côté du milieu, nous retrouvons un jeune espoir, Misterpixel. Auteur d’un début de saison remarqué, force est d’avouer que son acclimatation au championnat Gamekyo se déroule correctement. Son duel contre la Bouseux Team donne toujours des duels d’une intensité rare avec Negan, et force est d’avouer que pour le public, son arrivée dans le championnat a redynamisé le spectacle offensif. En milieu défensif, nous retrouvons Spilner, quelque peu en retrait sur cette mi-saison.



La défense est l’un des points forts de l’équipe, avec sa paire de défenseurs centraux que l’on ne présente plus : Sora78 et Lightning, exemplaires dans le comportement (pas un seul carton jaune ou rouge sur l’ensemble de leur carrière), propres à la relance, sachant exalter leurs coéquipiers et appliquer les consignes tactiques de l’entraîneur avec une maitrise digne de l’Italie de la grande époque. En latéral droit, Kira93 dispose d’un excellent relationnel avec Minbox et ses rares montées offensives sont toujours l’occasion de mettre en valeur l’attaquant de pointe. Sur le côté gauche, nous retrouvons Biboys après sa suspension de deux ans. Véritable Roy Keane du club, il se murmure qu’il aurait frappé son frère qui voulait rejoindre l’équipe Xbox et l’aurait enchainé devant un BR des 100 derniers matchs de la Sonyais Team lors du Noël 2014. Nul ne sait si le frangin porte maintenant les couleurs du club mais ses méthodes expéditives font de lui un élément qu’il vaut mieux avoir dans son équipe qu’en face. A l’image de son meilleur pote Minbox cependant, dont les parties PS4 ont fait de nombreuses fois la une des tabloïds, son passé sulfureux a muselé son jeu et il serait peut-être judicieux pour l’équipe de l’utiliser en tant que joker plutôt qu’en titulaire.

En gardien, nous retrouvons Zackfair59+ (aka Dieu). Sa capacité à dégainer des figurines à forte poitrine ou des photos de sa personne sur divers salons érotiques/pornographiques lui ont apporté son second surnom « le Mur ». Beaucoup d’attaquants adverses s’écroulent en effet dans la surface devant tant de mauvais goût.



Sur le banc des remplaçants, nous avons Karbon, en instance de départ vers la Linux-Team. Nous ne nous attarderons donc pas. Au poste de milieu défensif, le fameux Kalas28, dont la spécificité est de toujours jouer en opposition à son adversaire ou même ses coéquipiers, quelque soit le degré de pertinence de cette technique. Au poste de milieu offensif, nous retrouvons Genjitakiya, transféré dans la semaine conformément à son souhait exprimé dans nos colonnes . Que dire, si ce n’est qu’en tant que remplaçant de Guiguif, son niveau est encore bien trop bas pour apparaitre sur le terrain et son engagement dans le projet du club n’a pas encore été validé par l’équipe dirigeante, dont le président Kyogamer n’est plus à présenter. En attaque de pointe, nous retrouvons Eldrick, ancien triple champion du monde de MMA : peu attaché au maillot (il fait uniquement de l’intérim dans certains cas bien précis), il se murmure que ses interventions sur le terrain sont là uniquement pour défoncer certains adversaires, voir même coéquipiers parfois. Et, à l’appui de cette thèse, il faut en effet bien se remémorer ses nombreux buts contre son camp et les célébrations qui s’ensuivirent.

Pour ce qui des choix optionnels en défense, nous retrouvons Dedad, dont le jeu rugueux n’est plus à présenter. Associé au côté de Biboys lors de la précédente formule de la Ligue des Fanboys, ses interventions musclées ont laissé de nombreuses traces sur les coms de la défilante Gamekyo. Second choix optionnel, Julien Chièze, auteur d’une remarquable et remarquée intervention lors de l’affaire Quantic Dream, dont l’inversion totale des valeurs appliquées par rapport au traitement de Kojima chez Konami a entraîné des hurlements d’admiration des plus grands retourneurs de veste mondiaux.



Au poste d’entraîneur, nous retrouvons le Mourinho de Gamekyo, surnommé ainsi pour sa propension à appliquer une tactique stricte et une analyse technique étouffant l’adversaire, le renommé Kayama. Auteur de conférences de presse cultes, où les journalistes se voient répondre « Le 4K checkerboarding Ultra-HDR appliqué ce soir a été supérieur au 9 Tflops de l’équipe Microsoft » à toute question, il se murmure qu’il aurait totalement abandonné le recrutement de joueurs pour se consacrer entièrement à l’aspect technique de la pelouse, d’où les mercatos relativement calmes de ces dernières années. Vous pouvez d’ailleurs retrouver un de ses excellents papiers, « avantages et inconvénients d’une herbe de la surface de réparation en 60 brindilles par centimètre », dans notre numéro hors-série spécial football.

Jeu : kikadi

La rédaction vous a dénichés cinq citations, parce qu’elle avait la flemme de descendre aux archives. Derrière chaque punchlines se cachent un membre de la communauté. Saurez-vous les identifier ?



1 ) Thug Life :

« Et à huit ans j'avais déjà regardé Predator et Alien et ceci sans faire de cauchemars, d'ailleurs j'en ai jamais fait !»



2 ) Mise au point via sites interposés :

« Kyogamer si tu regardes l'article, va te faire enculer avec ta vie de merde »



3 ) Quant au retour d’une licence bien connue :

« J’espère sur Switch Pour chier en même temps dessus ! »



4 ) Violence :

« Vu les conneries que tu débites, tu étais bon il fut un temps, désormais je te souhaites juste de crever la gueule dans ta merde. »



5 ) Moqueur :

« En fait Microsoft a vu que la concurrence fait beaucoup de remasters et a tellement voulu s’inspirer d’eux qu’ils sont allés jusqu’à remasteriser leur E3. DES GENIES »



Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Bonne soirée/journée à tous, que la rumeur soit avec vous.

