[Rumeur] Microsoft souhaitait pousser le système de lootboxes dans le futur Halo 6 [Rumeur] Microsoft souhaitait pousser le système de lootboxes dans le futur Halo 6

Petite rumeur de fin de semaine avec un certain insider dont les propos viennent d'être relayés par ResetEra. Visiblement proche de Microsoft et s'étant démarqué dans le milieu en leakant en avance les annonces du premier pad Elite mais aussi et surtout le Project Scorpio, l'homme déclare que Halo 6 (toujours non annoncé officiellement) devait s'appuyer sur un principe de looboxes, en tout cas de manière plus importante que dans Halo 5 (limité au mode Warzone).



Coup de bol, l'énorme tempête polémique de Star Wars Battlefront II aurait apparemment freiner les ardeurs de l'éditeur qui serait en train de reconsidérer ses plans pour ce prochain épisode. Croisons donc les doigts.



On rappelle d'ailleurs que selon les sous-entendus de 343 Industries, Halo 6 ne verra peut-être pas le jour cette année, ce qui marquerait la plus longue pause jamais établie entre deux épisodes canoniques (hors spin-off d'un autre genre).