undead labs a la demande de MS organise un concours sur state of decay ,les joueurs doivent leurs envoyer leur meilleur kill de zombie et ce avant le 19 fevrier ,MS fera donc un montage video des video/captures retenue.avec un peu de logique on se dit donc quil se pourrai que ce montage fasse partie de l'operation marketing autour de State Of Decay 2 (on peux imaginer un debut de video axé sur ce montage de MS),donc pas de news avant fin fevrier (le temps que MS fasse le concour+ le montage)