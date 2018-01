Salut,

Je recherche Xenoblade Chronciles 2 neuf sous blister sur Nintendo Switch.

Mon budget est de 35€ et je paie par espèces.

Si quelqu'un possède ce jeu neuf sous blister, merci de mp.

Je suis sur Chatou en semaine et je peux me déplacer sur Paris le week end.

Merci à vous.