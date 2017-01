C'est peut être blasphématoire, mais voilà, je l'ai fait, j'ai un peu touché au trailer de Zelda BOTW. J'ai modifié un peu le montage, j'ai ravivé les couleurs et modifié légèrement les contrastes. Bon visionnage. Première partie : Trailer modifié Deuxième partie : comparaison : original vs modifié

posted the 01/21/2017 at 03:52 PM by ocyn