- Comme indiqué dans le N°2 de Gamekyo Match et grâce à notre source tonton chez Nintendo (merci à lui), nous avons bien eu une annonce OSEF de Nintendo cette semaine.

Industrie

- Salt’n Sanctuary bientôt sur Switch ? Le développeur y réfléchit en tout cas.



- Red Faction : Guerilla bientôt de retour sur nos ̶m̶i̶c̶r̶o̶-̶o̶n̶d̶e̶s̶ consoles? C’est ce que laisse penser Gamestop en tout cas. Rappelons que THQ serait sur le point d’être racheté par GDE (Ecore), important groupe de recyclage qui chercherait un débouché dématérialisé outre son activité d’optimisation fiscale.



- Ce serait bien Playground Games (Forza) en charge de Fable si l’on en croit les bruits de couloirs sur le web. L’info est retransmise par Jenicris , source déjà remarquée pour sa prédiction exacte quand au nouveau « Theme Hospital ». Plus fou encore, il se murmure que les promesses de Molyneux quant au premier Fable pourraient être réalisées avec cet opus.



- Konami prévoit de sortir MGSV sur Switch . Outre le fait que l’auteur de cette brève est passé en mode full pigeon (« Les portages c’est mal sauf quand c’est mon jeu ou ma marque favori(te) »), la rédaction se doit de cependant avertir les potentiels acheteurs quant aux modifications apportées au titre. En cause ? La volonté de rester sur une cartouche de 16GB. De nombreuses scènes cinématiques auraient donc été encodées afin de gagner un peu d’espace, les missions 7, 8, 9, 16, 24, 30 et 31 seraient aussi passées à la trappe. Vous pouvez apercevoir ci-dessous l’un de ces changements, grâce à notre agent infiltré qui a profité d’un balayage des toilettes visiteurs pour nous transmettre la vidéo.





- La campagne de publicité de Nintendo Labo a fuité : Snoop Dog a donné son accord pour représenter le nouveau produit. En France, ce sera Doc Gynéco. Comme vous pouvez aussi le constater sur la photo ci-dessous, prise par notre photographe Shigeryu, Nintendo semble avoir prévu des stocks conséquents afin de ne pas réitérer les problèmes qui avaient touché la Switch.





- L’âge mental moyen des fans de JV seraient de 8 ans et demi si l’on en croit la longueur de ce sujet sur ResetERA suite à l’annonce de Nintendo Labo (soit 108 pages en une douzaine d’heures). Les embrouilles de l’industrie sont donc toutes expliquées.



- Pour ceux qui s’inquiétaient quant à une éventuelle surcharge de travail chez Capcom, ne vous inquiétez pas, l’éditeur semble toujours décidé à en branler le moins possible si l’on en croit le portage de Devil May Cry HD Collection .

Chartz

- Selon des analystes, sur les 20 millions de Switch vendues sur l’année 2018, 5 millions seront des remplacements suite à la casse liée à l'utilisation de Nintendo Labo.



- Pachter a parfois raison, et il faut souligner la performance réalisée dès 2012 quant à son appréciation des fans Nintendo: « Je ne pense pas que les fans Nintendo soient stupides au point d’acheter un bout de carton. Par contre, une boîte siglée Nintendo, là pas de souci. Vous vous souvenez, quand vous étiez tout petit et que vous préfériez la boite au cadeau ? C’est ainsi que je vois les fans de Nintendo. »

Les infos du site :

- Vie du Discord. Premier épisode de notre série de documentaire sur ce microcosme de ̶l̶a̶n̶g̶u̶e̶s̶ ̶d̶e̶ ̶p̶u̶t̶e̶ bons vivants. Dans le sujet de ce jour, vous pouvez apercevoir avec la photo ci-dessous un grand classique, à savoir le régime alimentaire du diable du Canada, cousin de celui de Tasmanie, aussi appelé Eldrickus Universalis sous son nom scientifique:





Sports :





- Le Mercato hivernal a apporté quelques changements à l’équipe montante de cette saison, à savoir la N-Sex Kyo Team.

Vous pouvez constater que l’attaque reste stable, avec Mickele en pointe, supporté par la technicité de Ducknsexe, dont l’expérience et la rigueur apporte un plus certain à l’équipe. De l’autre côté, le fantasque Zabuza, auteur des gestes les plus fous et d’une grinta jamais égalée. La cohésion des deux ailiers, formés au club et qui ont eu à traverser les périodes sombres de l’équipe sans abandonner le navire (contrairement à beaucoup d’autres), est primordiale vu la propension de l’attaquant de pointe à jouer le hors-jeu.

Derrière, nous retrouvons le technicien de l’équipe en maitre du jeu, Nyseko. Auteur d’un début de saison remarqué, avec de nombreux cartons jaunes et rouges, force est d’avouer que son acclimatation au championnat Gamekyo est aujourd’hui faite, avec beaucoup moins d’interventions appuyés, et une légèreté dans ses contrôles qui fait plaisir à voir. A sa droite, Captaintoad974, malheureusement trop porté vers l’avant et dont le niveau laisse apparaitre des failles béantes pour la stabilité et solidité de l’équipe. Il se murmure que son statut de fils de l’entraineur lui vaut sa place de titulaire, et nous ne serions pas loin de le penser vu ses prestations au cours de cette fin d’année. Du côté droit, Rbz, dont la capacité à forcer les défenses les plus fermées n’a pas d’égal. En retrait de l’équipe cependant, il se murmure que son adhésion au projet du président ne serait pas total. Nous retrouvons Shincloud en milieu défensif gauche. Selon ces propres mots, « je suis là parce que y’a Bayonetta sur la machine, hein, sinon j’irais jouer ailleurs, je suis pas attaché au maillot, je veux voir du pays perso ». Son intervention dans la presse quant au tarif des flocages a en tout cas fortement déplu à l’équipe dirigeante, qui songerait à l’échanger ou le transférer à l’issue de la saison. En position de milieu défensif, nous retrouvons le légendaire Link49, surnommé le Beckenbauer angevin, le Pirlamiibo, le Maradona de Micromania. Véritable pivot de l’équipe, défenseur acharné et constant durant toute la durée des matchs, aimé de tous les supporters, on ne présente plus le lutin vert.

En défense pure, victime du jeu offensif développé depuis le 3 mars 2017, nous ne retrouvons que 3 personnes : Nicolasgourry, sentinelle qui ne laisse passer aucuns indés à travers sa zone ainsi que Renton, jeune espoir malheureusement encore un peu tendre.

Heureusement pour cette défense passoire, le patron est présent dans les cages pour arrêter les offensives les plus chaudes. On ne présente plus le Barthez de Gamekyo, Shanks, dont les parades sont inscrites au patrimoine mondial de Gamekyo. Certaines mauvaises langues affirment que sa double casquette gardien de but-arbitre fausse les règles du jeu, mais ce ne sont que langues de vipère et vieilles huitres envieuses de son talent.



Sur le banc, nous avons le loufoque Edgar, qui tente parfois sans succès de faire croire à l’équipe adverse qu’il ne joue pas pour la N-Sex Team avant d’essayer d’aller tout de même marquer un but (force est d’avouer que sa technique n’a pour l’instant fonctionné que sur la N-Gage Team). Temporell est une force d’appoint défensive si Mario est attaqué : en cas contraire, l’équipe ne peut vraiment compter sur lui. Genjitakiya, surnommé le Gattuso de Nintendo, est là pour faire le ménage autour de Link49 lorsque les équipes adverses le ciblent. Enfin, signalons l’arrivée dans l’équipe depuis ce mercato hivernal du fantasque et légendaire Octobar, dont la formation n-sex est remontée à la surface avec le retour en grâce du petit artisan. D’une mauvaise foi sans commune mesure, sa technique spéciale consiste à embrouiller les adversaires jusqu’à ce que ceux-ci décident de quitter le terrain et ainsi laisser le champ libre à ses courses vers le but, célébrées du désormais célèbre « onch onch » (avec le traditionnel chant des supporters « you’ll never onch onch alone » ressorti pour l’occasion).

Nous rappelons que de nombreux éléments primordiaux sont actuellement blessés (Ntown, Kidicarus, Lz …). Donkusei a quitté le championnat Gamekyo pour celui de Gamekult et Doflamingod a disparu depuis quelques temps, probablement pour célébrer l’anniversaire de la Wii selon les infos qui circulent sur le web.

Du côté espoir, Raph64 est un prometteur n°7, dont la future alliance avec Nyseko laisse présager une sérieuse amélioration du milieu de terrain, que ce soit au niveau technique ou physique.

Rappelons que l’entraîneur, pour la 15° année consécutive, reste Thomass2, épaulé par un tout nouveau adjoint Cyr, actuellement en étude pour passer son diplôme d’entraineur (certains affirment que le bougre serait aussi sur le brevet des collèges).

Cinéma



Une rubrique proposée par:

Dialogue de Michel Calamar connu sous le nom de....Nous ne le révélerons pas. Quelques extraits du nouveau chef d’œuvre de ce réalisateur d’exception.



- « L'autre fois je discutais avec ton trou d'balle et il m'a dit que quand tu fais ta merde ça avait la texture de la moutarde tellement tu bouffe de p'tit suisses et de yaourt à boire sale pisseuse. J'lui ai répondu que c'est parce que t'enchaînais tellement les poutres que tu pouvais plus rien manger d'autre grosse truelle. »

- « Ton trou d'balle il me dit qu'il stress à mort tellement tu pu l'sida à te faire ramoner par tous les animaux du bois de Quat'sous. »

- « Ton oncle il adore se déguiser en Arlequin pour se faire fourrer par des grosses sucettes de chez Pierrot. »

- « Quand tu suces tu fais tellement de bulles avec ta salive qu'avec tes potes tu fais des soirées mousses. »

Jeu : kikadi ?

1) « Les réseaux sociaux ont généré une invasion d’imbéciles qui donnent le droit de parler à des légions d’idiots qui auparavant ne parlaient qu’au bar après un verre de vin, sans nuire à la communauté et ont maintenant le même droit de parler qu’un Prix Nobel: C’est l’invasion des imbéciles »



A) Umberto Eco

B) Octobar

C) Emmanuel Valls

D) David Graeber

E) François Fillon



2) « Je suis la Loi »



A) Judge Dredd

B) YHVH

C) Shanks

D) Joker (P5)

E) Cortana



3) « On veut GTAV sur Switch sa mère! »



A) Amassous

B) Jonathan du 93

C) Yacine du 13

D) Joe du 42

E) Tatsumi Kimishima





Réponses :

1) Réponse A

2) Réponse A, B, C

3) Réponse A, B, C, D, E



Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée/journée à tous, que la rumeur soit avec vous.



Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Bonne soirée/journée à tous, que la rumeur soit avec vous.

Bonjour et merci de votre attention pour ce numéro 3 de Gamekyo Match, avec toujours les rumeurs les plus folles du web, les infos sur la vie desdu site, notre rubrique jeu d’hiver et un cahier spécial sports et cinéma!