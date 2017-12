J'ai discuté avec une source sur que je ne citerai pas, les prix des cartouches Switch des plus grande taille :16Go = 10euro32Go = 15euroen comparaison un blu ray = 1euro (voir moins)Voila pourquoi beaucoup d'éditeurs ne veulent pas prendre des cartouches 32Go et balance la moitié du jeu sur l'eshop.

posted the 12/18/2017 at 08:49 PM by shincloud