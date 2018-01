Nous vous en avions informés

- Comme indiqué dans le N°1 de Gamekyo Match et grâce à notre source Jenicris (merci à lui), Sega a bien annoncé une simu’ inspirée de Theme Hospital . Excusez nous, nous devons porter assistance à Negan, en PLS de bonheur depuis l’annonce.

Industrie

- Gamekyo vous en a parlé : Cyberpunk 2077 devrait se montrer avec une démo jouable pour quelques heureux élus lors de l’E3 2018 si l’on en croit cet article polonais (oui, j’ai quelques notions suite à des vacances dans le pays ). Pour nous autres manants, il se dit aussi qu’une bande-annonce apparaitra lors d’une conf’ constructeur. Reste à savoir lequel. La rédaction mise bien évidemment sur Nintendo.



- Si l’on en croit un sondage envoyé par Nintendo, Bayonetta 3 et Pokemon RPG sortiraient bien en 2018.



- Selon une personne bien informée, un nouveau Castlevania ne devrait tarder à pointer le bout de son fouet sur la machine de Nintendo. Ce qui ne serait pas le cas du online payant si l'on en croit ces informations sur cette page officielle , avec une arrivée pas prévue avant 2019. Tant mieux.



- Hearthstone bientôt sur Switch. C’est ce qui se dit suite au teasing d’un insider qui avait annoncé une double dose de Metroid à l’E3 passé.



- Rumeur Nintendo Direct : ça vous manquait, je le sais. Un « gros » serait prévu en février mais quelque chose serait diffusé cette semaine.



- Vous vous demandez surement, pour les moins informés d’entre vous, d’où sortent toutes ces rumeurs Nintendo sur les différents sites ou blogs consacrés au culte du plombier. Et bien ça sort d’ ici , pour la majeure partie, ou bien encore de là .



- Il se dit sur le web que le départ d’Adam Boyes de Sony n’aurait pas fait du bien quant au dynamisme avec lequel Sony avait abordé les indés lors de la transition de gen’.



- Les plus anciens d’entre vous avaient surement entendu parler d’un Sim City sur NES. Resté à l’état de rumeur, le jeu était finalement bien réel comme en atteste cet article .



- Nos sources au sein de Bethesda ont réussi à exfiltrer la première image de Starfield, le gros projet à venir du développeur si l’on en croit les rumeurs agitant les bas fonds d’Internet depuis quelque temps déjà. En exclusivité internationale donc (et même cosmique si l’on voulait rester dans le ton), voici la première image in-game de ce titre :





- Affaire Quantic Dream, aka la shitstorm de la semaine : la direction aurait su à l’avance que ça allait chier sévère dans le ventilo et aurait donc pris les devants afin que ses ̶e̶s̶c̶l̶a̶v̶e̶s̶ salariés défendent la boite, ce qui semble être le cas . Rappelons pour info qu’on parle d’un important turn-over (50 départs sur deux années), d’heures sup’ en rafale, d'un licenciement pour le moins curieux de l'un des fondateurs de la boîte, de nombreux arrêts médicaux (et qui paye la facture ? Et oui mes bonnes gens, c’est vous) et de conditions de travail dégradantes via des photomontages qui seraient d’un goût douteux. Toujours en lien avec cette affaire, William Audureau, le journaliste du Monde qui avait reporté cette affaire, aurait été mis sur la liste noire de Sony . Comme le disait un vétéran de notre équipe, qui a couvert plusieurs guerres, « si au bout de 5 ans de journalisme vidéoludique t’as pas été mis sur la liste noire de Sony, c’est que t’es vraiment le roi des suceurs ». Mais tout se terminerait bien puisqu’il ne serait apparemment plus sur celle-ci aux dernières nouvelles .



- Justice : Jean-Luc Godard porte plainte contre la presse pour l’avoir comparé à David Cage, grand manitou de Quantic Dream. Expression reprise par toute la presse non spécialisée depuis, alors que tous les joueurs savent qu’on est plus proche d’Hollywood Night que de Jean-Luc.



- La version gold de FFXV arriverait en 2019 selon des sources au sein du conseil d’administration de Square-Enix (et non, ce n’est pas la Royal Edition , la commercialisation se fera probablement sous le nom d’Imperial Edition). Please be excited. Nan on déconne.



- Un insider tease l’arrivée prochaine en DLC gratuit de deux nouveaux combattants dans Street Fighter V. Selon les infos récupérées sur Reddit, les personnages se nommerait Tony Chapron et Pat Evra, seraient français, spécialiste des low kicks pour l’un et des high kicks pour le second. Vous pourrez trouver une modélisation test des deux nouveaux personnages ici-même , en exclusivité mondiale.



- Analyse : Death Stranding est-il le Versus XV que le monde n’attend pas ? La réponse en images.





- Cuphead revient en boite avec un vrai disque cette fois-ci. Limited Burnt Games commercialisera le jeu à compter du mois prochain sur son site internet, avec en bonus pour les 300 premières éditions un manuel spécial journalistes :





Publicité : l’instant Phil Spencer





Chartz

- Les jeux novateurs se vendent moins que les formules établies.



- Sur le marché du troll, Gamekyo se fait à nouveau piller ses talents bruts. Après la gestation en ce centre formateur pour un départ vers de plus grosses écuries, les jeunes talents se font maintenant la malle sur Twitter. Mais le site progresse encore et toujours, il est maintenant douzième au classement général des sites de JV français.

Les infos du site :

- Arngrim se dévoile dans un entretien avec les vieux de Gamekyo. Son inscription sur le site, sa vie de joueur, son domaine de prédilection, vous saurez tout dans ce document exceptionnel de 25 lignes ! Un court extrait ci-dessous quant à sa vision de l’évolution de son genre fétiche, à savoir le J-RPG.





- Octobar recherche des fonds pour s’acheter une PS4. L’Octobarthon 2018 est donc officiellement lancé, vous pouvez envoyer vos dons à la rédaction qui les fera suivre moyennant une légère taxe. Rappelons que l’Octobarthon 2017 a permis au jeune poulpe de découvrir des jeux avec du gameplay, une grande première pour lui, grâce à la générosité d’un membre de Gamekyo lui ayant vendu une Switch à un tarif particulièrement abordable.



- Selon les Sonyais, Mediapart, Canard PC et Le Monde sont à la solde de Phil Spencer et auraient lancé une campagne de déstabilisation contre Quantic Dream. Julien Chièze (coucou Juju !), avocat de la défense, représentera les Sonyais dans cette grande bataille juridique.



- Diablo nous ouvre ses portes : « le monde n’est pas prêt à reconnaitre la supériorité de Super Lucky’s Tales ».



- Découvrez un reportage avec Leblogdeshacka, épicier sur Gamekyo : « je suis ouvert à toute heure du jour et de la nuit. La vie est devenue dure pour les petits épiciers de quartier comme moi, j’ai été obligé de me diversifier dans le commerce de figurines, des livres et autres produits dérivés».



- Mercure7 ne se serait toujours pas remis des avis dissidents envers le système de combat de DBFz. Notre psychologue, le docteur Meaculpaenvrai, nous explique comment surmonter les traumas.



- Il se murmure que Link49 aurait posté sur un blog extérieur au sien. Fake news, obviously.



- La défilante Gamekyo aurait reçu des articles de qualité sans que Hyoga57 y soit pour quelque chose, comme ici ou là , et encore ici . La rédaction est sur le coup et cherche à déterminer si ce ne sont pas de simples multis de Hyoga57. Le résultat de nos investigations au prochain numéro, si on y pense.



- On a retrouvé Evilchris au Japon. Le monsieur semble être devenu une star là-bas , en espérant qu’il n’abandonne pas la publication de l’excellent Gamekyo Magazine .



- Rubrique « Que sont-ils devenus ? » : vous vous souvenez probablement tous d’MS Waypoint, dont une bonne partie des membres avait décidé de quitter Gamekyo devant la modération dictatoriale et génocidaire de Gamekyo. Nous avons recueilli un documentaire vidéo exceptionnel sur ceux partis vers de plus verts pâturages, dont vous pouvez apercevoir un extrait ci-dessous. Le reportage sera diffusé avant la conf’ MS de l’E3 2018, en mondiovision, 4K HDR et tout le tralala.





Jeu : qui est qui ?









Jeu : kikadi

La rédaction vous a dénichés une douzaine de citations. Prophétiques, visionnaires, critiques, provocatrices, derrière chaque punchlines se cachent un membre de la communauté. Saurez vous les identifier ?



1 ) « Et cet article fut le dernier sur Gamekyo avant la grande guerre qui ravagea le site »

2 ) « Quand aux jeux WiiU comment dire ..... ils vont finir par tous finir sur Switch. » [NdGKMa : com’ posté le 23/07/2017)

3 ) « Encore un jeu qui va passer de jeu normal à jeu excellent. Pour qu’un jeu soit culte, il faut, je le rappelle, un portage sur Switch. »

4 ) « Au contraire, je trouve qu'on est pas assez critique, les gens sucent tout et n'importe quoi! »

5 ) « Tu pourrais prévenir quand ton article contient une tête de con, j’ai baffé mon écran par réflexe… »

6 ) « J’ai fait une demande pour supprimer mon compte, je veux pas avoir de soucis IRL, ces gens sont capables de tout »

7 ) « Tu es devenue la nouvelle reine des grosses balances du coin dis-moi. On va te trouver un p'tit surnom adapté à la situation. Genre Chupa Chups. Pour quelqu'un qui suce le zob de la modération à tout bout de champ, je trouve que ça te sied parfaitement. »

8 ) « Le bruit de la console se fait plutôt discret (selon les jeux), rien à voir avec le bruit d'Airbus A320 de la Pro, encore hier sur Horizon bordel, j'ai cru qu'elle allait décoller. »

9 ) « Dans le fond, c'est pas un problème, j'aurais ta tête sur la longueur comme beaucoup d'autres, non pas car j'ai des potes chez les modos mais plutôt car tes ban’ successifs t'y mèneront. »

10 ) «.Le dernier que j'ai vu bafouiller comme ça c'était le cochon des Looney Tunes. »

11 ) « Le train de tes injures roule sur les rails de mon indifférence. »

12 ) « Faut avoir des grosses couilles comme moi qui sont très résistantes. »



Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Bonne soirée/journée à tous, que la rumeur soit avec vous.

Bonjour et merci de votre attention pour ce numéro 2 de Gamekyo Match, avec toujours les rumeurs les plus folles du web, les infos sur la vie desdu site et notre rubrique jeu d’hiver !