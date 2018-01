FFXV : Royale Edition confirmée, date de la version PC et de nouveaux ajouts

En rumeur jusque là, Square Enix a confirmé la sortie d'unepour, prévue mondialement le 6 mars en même temps que la version PC (Steam, Origin et Windows 10).Ces deux versions auront le même contenu, à savoir la totalité des ajouts via MAJ ainsi que les quatre « premiers » DLC, mais également des choses inédites :- Ajout des Ruines d'Insomnia (avec nouvelles quêtes et la présence de deux gros ennemis supplémentaires : Cerberus et Omega) + un nouveau donjon.- Ajout du bateau que l'on peut désormais contrôler, même pour la pêche.- Nouveau type de Regalia.- Nouvel accessoire qui offrira la compétence « Armiger Unleashed ».- Nouvelle option de caméra (mode FPS).- Intégration des extensions directement dans l'aventure principale.- Nouveaux trophées/succès.Note : La totalité du Royal Pack sera vendu aux possesseurs de l'original sous forme d'un gros DLC (19,99€).- Un tas de nouvelles images.