Industrie

- NBA Jam reviendra peut-être à la vie pour ses 25 ans, et les joueurs auront Microsoft à remercier si c’est le cas. Plus d’infos sur ESPN .



- Shenmue I & II HD seraient prêts mais auraient été repoussés pour coïncider avec la sortie de Shemue III. Plus d’infos sur cet article .



- Hideaki Itsuno, le directeur de Devil may Cry 2, 3, 4 et Dragon’s Dogma, rassure ses fidèles suiveurs sur Twitter en indiquant que tout se déroule nickel pour son projet actuel, dont nous ne devrions tarder à avoir des nouvelles.



- Le projet teasé par Sega serait une simu’ développée par d’anciens de Lionhead et Bullfrog, regroupés au sein de Two Points Studios . Source : Jenicris



- Dark Souls n’en finit plus d’envahir l’espace vidéoludique, avec Kotaku UK qui nous indique qu’à terme, DSII & III arriveront sur Switch.



- Ca parle d’un remastered de Fallout New Vegas sur Reddit. Avec une date de sortie pour le 19 octobre 2018 .



- Un jeu Gunnm serait en développement chez From Software, dont la sortie coïnciderait avec celle du film de Roberto Rodriguez. Le titre serait en développement depuis 3 ans, et serait un jeu d’action-RPG. Source : en voilà une idée qu’elle est bonne.



- Un documentaire sur les joueurs de Nuclear Throne sortira bientôt sur Youtube sur la chaine de ProGam3r-Hardcore78. Outre la genèse du titre, on y retrouve donc des entretiens avec les différents acheteurs du jeu, dont un long passage revient sur le trauma subi par des joueurs de Dark Souls lorsqu’ils découvrirent le titre des bataves de Vlambeer (« je pensais que Dark Souls était trop dur, mais ça c’était avant de poser les mains sur ce jeu », « j’ai eu l’impression d’être un champ agricole labouré par un 9620rx de John Deer », « après la première partie, j’étais dans un tel état de choc que ma copine a cru que j’étais Christine Angot »).



- Selon une étude de l’Université de Cambridgeracer, les N-Sexs descenderaient du pigeon, les Sonyais du mouton et les Bouseux de la hyène. Vous pourrez retrouver plus de détails dans le prochain numéro de National Videographic.



- Sortie prochainement d’un amiibo Dark Souls. Particularité de ce dernier, une mauvaise application de ses fonctions entrainerait la perte de tous les bonus liés aux amiibos sur la machine, avec un message « You’re deg’ » affiché à l’écran, récupérables cependant si l’utilisateur arrive à reblisteriser son amiibo. Fort thématique donc, on ne peut que saluer l’initiative.





- Phil Spencer revient sur l’année 2017 pour Microsoft. Annulation de Scalebound, report des exclus de la marque, lancement de la X.One X.. Phil se livre sans tabous à nos reporters autour de 25 manettes Elite. Notre résumé vidéo :





- Etude : jouer en japonais rend t-il plus fort ? Par le professeur Kyo.



- Rubrique généraliste : Bachar El-Assad s’entretient avec nos journalistes. Le futur de la Syrie, les négociations secrètes, sa relation avec la Russie, le rôle des alaouites, la classe moyenne émigrée, la pression démographique, un document exceptionnel pour les français !





- Etude : le véritable coefficient multiplicateur de commentaires sur Internet trouvé par la section R&D de Gamekyo. L’équipe de recherche nous indique que cela s’applique sans aucun souci pratique à tout type de forums vidéoludiques et à bien d’autres secteurs.





- La VR se démocratise, mais n’a pas encore atteint le seuil critique pour atteindre le marché de masse. Nonobstant ce fait, certains éditeurs semblent tout de même décidés à investir dans le secteur sans attendre d’éventuelles subventions de l’Etat français. Summer Lessons II sortirait en 2019 selon nos sources du sex-shop d’Ivry Les Moulineaux, et serait fourni avec quantité d’accessoires améliorant l’immersion. Un employé d’une usine chinoise a eu le temps de nous faire parvenir les sessions test du matériel avant d’être incarcéré pour les 40 prochaines années.





- BHL se lance dans l’analyse JV. Sa première intervention concerne la disparition du classement Media Create (au Japon donc) de la PS3, qu’il semble soutenir selon cet extrait vidéo :





Dans le reste de son analyse, il préconise à MS d’envahir le royaume champignon pour se doter d’exclusivités et félicite l’avant-garde des gamers ayant adoptés la 4K et les lootboxes.

Chartz

- Tous les jeux se vendent mieux sur Switch.



- La Switch est un carton plein partout dans le monde. En même temps, distribuer des cartons sans la console aurait entraîné une tempête de merde comme Internet n’en a jamais connu.

Les infos du site :

- Répression de la prostitution : non nous n’aborderons pas le sujet des fanboys militants ni de Brun201 (R.I.P.) mais bien l’excellent travail des inspecteurs Voxen et Spawnini, qui ont déjà ban def’ 3578 bot-coquines ces 6 derniers mois. L’équipe tenait à remercier la modération de Gamekyo sans qui rien de tout cela n’aurait été possible.



- Megaman n’aurait rien backé durant le mois de décembre 2017. Ses amis s’inquiètent et demandent à ce qu’un IRM soit administré.



- Minbox nous apprend à manier la hache de guerre et à la déterrer avec classe. Rendez-vous dans les pages modes, à l’adresse habituelle.



- Reportage à Kyoto avec Ducknsexe : « Comment j’ai convaincu Miyamoto de développer Duck Hunt Adventures », un entretien exclusif nous en dévoilant plus sur les difficultés de motion-capturer des canards sauvages, la densité de feuillages et les astuces techniques pour afficher un rendu similaire en mode portable et salon.



- Xenoblade 2 : système gatcha ou système honnête ? Nos experts en débattent, avec Rbz, Kurapika, Sonilka et Megaman. Dans le rôle de l’arbitre, Killia. Bonne chance à lui.



- Rubrique « Que sont-ils devenus ? » : reportage chez Kyogamer et Samgob. Comment ont-ils vécu l’après Gamekyo ? Que font-ils aujourd’hui ? Avec le témoignage exclusif, pour la première fois sur Internet, du chat de Kyogamer (« j’ai beaucoup souffert suite à son ban def’ »).



- Rubrique vie pratique : Uchii nous donne sa recette pour s’imposer sur Gamekyo.



- Témoignage : « comment je me suis sevré des trophées ». Un entretien exclusif avec Hyoga57, qui nous raconte sa lutte contre l’addiction.



- Il se murmure que certains membres passeraient plus de temps à se palucher sur les divers classements ventes qu’à jouer aux JV.



- Un Kyogamer sauvage serait apparu sur le Discord Gamekyo. Les responsables de la réserve naturelle, M. Liquidus et Sorow, nous assurent qu’il s’agit bien du véritable et que ce n’était pas une imposture.



- Certains de nos lecteurs ont contesté la véracité de nos informations quant à la brève ̶H̶e̶r̶c̶.̶.̶.̶ Megaman du numéro 0 . La rédaction vous apporte ici la preuve que ses écrits étaient justes :





Moralité ? Ne doutez jamais de Gamekyo Match.

Jeu : problèmes mathématiques



Problème N°1 :

1) Sachant que Retro Gamekyo fait 6380 vues par article en moyenne, que Link49 en fait 1092 et Guiguif 1157.

2) Sachant que les compteurs de vues sont remis à zéro

3) Sachant que chacun a le droit à 3 articles par mois à compter de l’énoncé ci-dessus.



- Combien faudra t-il de mois pour que le premier article « Merci pour les 1 million de visites » apparaisse, et qui en sera l’auteur ?

- Question bonus : à raison de 7 articles par jour, indiquez la durée nécessaire à chacun pour atteindre les 1 million de visites



Problème N°2 :

1) Sachant que MH World coute 50€ sur PC, PS4 ou Xbox One

2) Sachant qu’une partie moyenne prend 3 mois

3) Sachant que le PS+ ou le Xbox Live coute 5€ par mois

4) Sachant que tu vas pas te faire chier à jouer en solo et que tu vas donc jouer en coop en ligne pendant 3 mois



- Quel est le véritable coût du jeu sur consoles?

- Quel est le véritable coût du jeu sur PC ?

- Question bonus : quel est le véritable coût du jeu sur Switch? (attention il y a un piège)







Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. Bonne journée à tous, que la rumeur soit avec vous.

