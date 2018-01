Jeux Vidéo



La culture du jeu vidéo « complet » à sa sortie se perd d’années en années, pas aidée par un fandom qui s’apparente désormais plus à une « clientèle » au sens péjoratif, s’étant parfaitement accommodée de contenus téléchargeables devenus une sorte de normalité dans l’horizon vidéoludique. Il est devenu normal de raquer 60 à 70 balles dans sa galette et d’investir 30€ ou davantage dans les fameux « season pass » qui s’apparentent plus à des suppositions bancales qu’à de véritables promesses. Un pari au frais du joueur naturellement, dont le contenu est à l’appréciation de son investisseur.Square s’était attaché à faire de Final Fantasy une série qui redéfinit les codes, chose faite avec FFXV qui redéfinit les codes du jeu …en kit. Un an et demi plus tard, le constat est accablant : Un jeu patché à grands coup d’innombrables mises à jour-pansement mal branlées (Shiva...), destinées à apporter des éclaircissements d’un jeu au scénario amputé et plus mal coupé qu’un cadavre dont on voudrait se débarrasser. Bien à l’image d’un développement chaotique long de dix années laborieuses, jonchés de choix plus discutables les uns que les autres. On se disait « N’en jetez plus ! » sur un jeu qui tentait de maquiller ses manquements à grand coups d’ « Episode Bidule », mais voilà que SE arrive comme une fleur et nous sort sa Royal Edition, justifiant «» et «» de son rejeton qu’on nous assure « e». Tout ça ?Si vous avez été fan et truster de la première heure, il vous a fallu 60 ou 70€ pour acheter le jeu. 140€ minimum si vous avez opté pour la formule season pass. Et j’ose à peine penser à ceux qui ont craqué leur épargne pour les 270 euros demandés par l’édition collector ultime. Un an et demi plus tard, Square-Enix vous propose la Royal Edition : Un écrin tout nouveau de son jeu contenant les DLCs et l’intégralité des mises à jour + quelques extras, le tout pour 50€ (prix conseillé). Et vous, naïf de la première heure ? Si vous désirez le contenu exclusif à la Royal Edition, il vous sera demandé 20€ pour le « Royal Pack ». Pas si mal pour une édition Ultime/GOTY ? Buvez de l’eau, ce tout constitue une base 2.0 qui s’annonce d’ores et déjà caduque par l’arrivée prochaine de l’Episode Ardyn et un probable Season Pass 2 à 20/25€ (ou davantage) plus spoilé que la dernière série populaire. Ça commence quand même à sérieusement chiffrer, surtout pour un jeu essentiellement solo. On parle d’un jeu qui a réussi à se vendre à 5 millions d’exemplaires à travers le monde. Ca fait beaucoup de monde à enfiler mais, Square-Enix semble avoir de la ressource et on a déjà hâte d'être dans deux ans pour la "Insomnia Definitive Duscae Edition Final Re:Mix".On en est donc là. A quoi sert d’acheter des jeux day one ? des collectors aux prix insensés pour un contenu souvent surévalué, des season pass au prix outranciers pour un contenu souvent totalement inconnu ou très vaguement dévoilé ? Qui va continuer à investir si lourdement tandis que les éditeurs nous crachent de plus en plus à la figure ? Quid de ces gens, de ces fans qui ont acheté le jeu à la première heure et qui se retrouvent aujourd’hui avec un jeu incomplet et vont devoir refaire à minima 2 investissements dans un jeu qui leur a déjà couté 140€ ?Est-ce que c’est là le visage de l’industrie du jeu vidéo ? C’est ça qu’on veut ? Pour aujourd’hui et pour demain ? Avec les précédentes affaires concernant EA et d’autres,Pourtant, le principe de sortir un jeu vidéo complet se voit encore. Mon exemple (très personnel, ravalez votre sel) pour rester dans la catégorie JRPG est celui de Xenoblade 2 : Le jeu est quoiqu’on en dise extrêmement généreux en contenu et se suffit de lui-même. Pourtant Monolith propose un season pass pour son soft, à hauteur de 30€. Et clairement au vu de la richesse du jeu, on ne peut pas reprocher son existence : Ça concerne du contenu purement « bonus » qui n’a de toute évidence pas été amputé au contenu d’origine. Pour FFXV en revanche, jouer simplement au jeu et suivre son scénario suffit à comprendre la manœuvre derrière le season pass et le prochain qui arrive. C’est quoiqu’il arrive un jeu qui n’arrive pas à lever les zones d’ombres de son propre scénario, qui n’a -croyez le ou non- pas disposé d’un temps de développement suffisant sur sa nouvelle formule, un jeu sur lequel on a forcé une deadline impérative.Alors, que Square-Enix ne parvienne pas à mener le développement de son jeu à bien ou fasses des choix discutables, ça ne regarde que la société. Qu’ils en fassent payer le prix à son fandom, c’est un véritable problème. Messieurs, respectez vos fans, respectez-vous.