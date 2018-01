[Rumeur] Cyberpunk 2077 présent à l'E3 2018 [Rumeur] Cyberpunk 2077 présent à l'E3 2018

GRYOnline est le plus gros site de JV en Pologne et a aujourd'hui l'occasion de bien faire parler de lui en dehors de ses terres puisque le groupe annonce selon non pas une mais deux de ses sources qu'un certain Cyberpunk 2077 s'affichera en bonne et due forme pour l'E3 2018.



Et attention, on ne parle pas que d'un trailer mais également une présentation de gameplay pour le moment uniquement signée pour le behind-close-doors et donc réservée à la presse sur place, avec que CD Projekt se décide à envoyer tout cela au peuple via Youtube.



Bref, entre ces rumeurs et le réveil soudain du compte Twitter de la licence, ça sent assez bon pour voir enfin du neuf sur cet ambitieux projet annoncé il y a tout juste cinq ans.