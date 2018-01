Resident Evil 2 (Remake) : encore du teasing ? Resident Evil 2 (Remake) : encore du teasing ?

Depuis quelques jours, Capcom semble teaser sur une éventuelle annonce avec tous les espoirs tournés vers une présentation de Resident Evil 2 Remake ce 21 janvier pour fêter les 20 ans de cet épisode.



Et après la bannière Twitter qui a laissé un espace vide puis un logo qui reprenait la typo de l'épisode en question, voici que le studio (Capcom Div 1) poste une simple photo pour signaler un petit coucou depuis les USA.



Et sur cette photo : un doigt (à la mode depuis RE7 il faut croire) mais aussi et surtout un bout de machine à écrire. Croisons donc (justement) les doigts.