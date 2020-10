Ma petite contribution pour Halloween sous forme d'un visual novel en format vidéo pour ma série NChans, réalisé en parti sous Unity.Content d'avoir pu bossé avec des doubleuses pour doubler mes personnages, je regrette juste de ne pas avoir eu le temps d'engager un narrateur pour l'intro.

posted the 10/29/2020 at 04:50 PM by masharu