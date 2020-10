Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir un reconfinement national pour au moins quatre semaines. Mais selon les informations d’Europe 1, l’exécutif envisageLe reconfinement pourrait ainsi durer entre huit et douze semaines,. Le président de la République ne s’est pas risqué à dévoiler ce scénario lors de son allocution télévisée, et ce pour deux raisons.D’abord, parce que l’exécutif espère un miracle (), à savoir une forte baisse de la propagation du virus d’ici le début du mois de décembre. Ce n’est pas impossible sur le plan épidémiologique, même si cette perspective est jugée très improbable par le conseil scientifique.Et puis l’autre raison, c’est qu’un reconfinement de deux à trois mois est un message impossible à faire passer dans l’opinion. Le chef de l’État en est conscient et est obsédé par la question de l’acceptation sociale de ces mesures. Emmanuel Macron l’a répété mercredi soir : il s’agit de lutter ensemble contre l’épidémie, d’être unis face au virus. Une unité impossible à tenir si l’effort réclamé aux Français leur semblait insupportable.

"on passera noël en famille, on fera la fête"

