C'est au micro de Jean-Jacques Bourdin que le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, a jeté un regard glacial sur les agissements qui occurrent sur Gamekyo depuis le début de l'année calendaire civile.Florilège de ses déclarations les plus commentées sur la SJWsphère :" Il y a plus de 2000 fichés S sur Gamekyo. Vous ne pensez pas que ça fait un peu beaucoup pour un site encore sous Java !?""2000, c'est plus que la capacité du stade Lucien Montagne de Wasquehal, cela correspond à 10% du nombre de fichés S de tout le pays, je ne sais pas si vous saisissez l'ampleur du problème Mr Pujadas ...""On ne peut nier que la situation s'est particulièrement dégradée depuis 2013 et la Chute du Faucon Vert.""Il faut clairement procéder à des déchéances de jouabilité ainsi qu'à des reconductions au Wasteland""D'ailleurs dès demain et conjointement avec la Ministre de l’Éducation Nationale, Mme Marine Le Pen, j'imposerai Paper Please dans tous les programmes scolaires, de la 1ère section à la terminale""Les passes-droits que se sont octroyés ces ensauvagés au dépend du précédent gouvernement - laxiste - sont terminés, j'en profite d'ailleurs pour précéder le Garde des Sots, Mr Dupond-Moretti, qui est en train d'établir un arsenal pénal dissuasif à même de contrer la montée du radicalisme, du préfixalisme et du suffixalisme sur Gamekyol.""Et je dis Fichés S mais je n'en oubli pas pour autant les Fichés M particulièrement virulents en cette période pré-électorale surtout depuis que les derniers sondages indiquent un 70/30 en défaveur de leur favoris.""Je m'adresse donc aux chefs de file, ces Mafieux derrière leur écran, ils auront des comptes à rendre en fin d'année. Quelques soupçons de Ray Tracing sur un DLC de Spiderman et Guaguaf galvanise ses partisans comme un Visari en plein Killzone 2 !? On est où ?? Jenikris, Sora87, Leonr5, Darkning, Driver, Walterblack, Kratosgaia - les 8 de Deathloop - tous autant qu'ils sont à prôner le tout QTE, le film interactif, le pousse-stick sont dans le viseur de la DGSI depuis le 1er jour de leur allégeance à cette idéologie totalitaire qu'est le NaratifGrafizm""En réaction au fiasco de 2006, Ils ont constitué l'armée de Driverldore mais tout le monde sait que dans l'ombre, c'est Guoguof sous l'alibi du prince de sang-mêlé "c'est pas moi, j'ai la Switch" qui tire toutes les ficelles.""2000, c'est trop. Cela bouleverse l'équilibre de la Force. De la Triforce même""Quant au camp d'en face, que dire ... Un pourboire un peu plus gros que la moyenne et Negane ne se sent plus !? A-t-il déjà joué à un jeu de Bethesda pour ne plus reposer sur ses 10 orteils et se sustenter en lévitation tel Magneto !? Ou alors son frère lui a raconté qu'un ami avait lancé avec succès un .exe de Morrowind sur un Notebook en 2009 et cela lui suffit !? Ca fait 3 semaines qu'il est en stase mais Shester lui a dit pour Bethesda ou il est encore en mode!?""Les blagues douteuses d'Icebergtrèschaud seront monitorées pour ne pas en rajouter à la cohue générale qui s'annonce entre les 10 et 19 Novembre prochain. Il pourra au nom de sa liberté de gout douteux poursuivre ses méfaits mais APRÈS le recomptage des voix, donc à partir de la 2nde année fiscale des 2 cultes soit au matin du 1er Avril 2021.""Quant au fichier T qui attend plus ou moins sagement au standard pour me poser une question tendancieuse, le terroriste du.gif, aucune chance, je ne réponds pas au seul mec du 62 qui supporte une équipe du 69. J'ai mes valeurs et Tourcoing vaincra.""Mardi, l'Assemblée votera la dissolution à brule-pourpoint de toutes les confessions sectaires de Gamekyo. Ne resterons tolérés que la Secte pour Enfant, celle à 60 balles et enfin celle des Colis. Parce qu'elles n'ont aucun adhérent farouche, elles jouissent d'une dérogation ; pour l'instant.""Une refonte du fichier des personnes recherchées est en cours avec pour la décennie qui vient le figeage des lettres suivantes en remplacement de S, M et N :- N (conservation)- St (nouveau)- Lu (nouveau)- G-pass (assujettis à approbation du divin chauve)- 720p (assujettis à approbation présidentielle)""Les responsables locaux doivent aussi prendre leurs responsabilités. Vous ne pouvez pas, Mme Chazal, continuer à faire du Picross les doigts de pied en éventail pendant que la Street - qui est à VOTRE charge - se retrouve à feu et à sang à coup de RT, Terraflops et RDNA 1.2 !""Et il en va de même pour les 3 autres tenanciers du PMU Gamekyo qui ne se montrent qu'au soir du 31 Décembre pour le traditionnel bilan de fin d'année.""Sur ce, je vous quitte, j'ai une partie de Fall Guys en quick resume, terriblement addictive cette chose ..."