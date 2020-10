Salut a tous,

Je viens juste vers vous pour avoir quelques précisions car j'avoue je pige plus trop et j'ai pas tout suivi l'histoire des mails des precos honorées day one et d'autres non.

J'ai reçu un mail me disant que j'avais bien preco mais rien de plus. Un pote m'a dit d'aller en magasin pour aller régler la totalité et sur le net apparemment même avec ça aucune certitude de l'avoir day one ?!

Sincèrement c'est vrai tout ce bordel ? Si quelqu'un a des infos jsuis preneur sincèrement. Merci