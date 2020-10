Metacritic 73% (8 critiques) -Pour l'instant-

JVC 16/20

( 5 Positives / 3 Mitigées / 0 Négative)Avec ce Mario Kart, Big N impressionne dans sa manière de proposer un concept puissant, novateur, et qui fonctionne très bien même en étant premier du genre. Le titre en réalité augmentée se révèle ainsi particulièrement maîtrisé : le petit véhicule répond très bien aux inputs du joueur, la qualité de sa caméra est étonnamment bonne, et on se plaît à explorer son chez soi dès le Mode Exploration, où il n'y a rien d'autre à faire que de se balader au ras du sol. Mais le gros morceau du titre, c'est bien sûr ses courses, avec quatre portiques que vous pourrez placer à l'envie. Leur utilisation est d'ailleurs moins contraignante que ce à quoi on pouvait s'attendre. Même si le tracé du parcours doit passer par ces points clés pour être validé, la longueur du parcours est très souple, et la seule véritable limite sera la bonne connexion Wi-Fi entre votre Switch et le kart. Le moment de réflexion pour imaginer le circuit le plus fou est ainsi vraiment plaisant (c'est encore plus le cas en multijoueur). Mais si la créativité est le moteur de Mario Kart Live, celle-ci pourra seulement s'exprimer dans un espace de jeu digne de ce nom, suffisamment grand. Home Circuit est au final un très bon titre à saluer pour son innovation, mais qui pourra s'avérer frustrant pour ceux qui n'ont la place pour vraiment en profiter.GameInformer 7,5/10Gamespot 7/10IGN 7/10