Le développeur de Wario Land : The Shake Dimension, Kirby : Au fil de l'aventure, Yoshi's Woolly World et Yoshi's Crafted World.ça serait un jeu "d'action".ça serait dans l'esprit de la licence "Goemon"Le jeu devrait être lancé en 2021.

posted the 10/15/2020 at 05:15 PM by nicolasgourry