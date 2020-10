Infos qui va interesser les platineurs et chasseurs de trophées en tout genre.



Le niveau de joueur va etre recalculé avec des platines qui vaudront plus de points.

Pour faire court jusqu'a 999 niv de joueurs contre 100 avant avec une progression plus marqué.





Autre nouveauté qui est déjà présente sur xbox, les trophées des jeux ps5 auront un systeme de progression pour savoir ou on en est avant l'obtention.

Playstation blog - https://blog.fr.playstation.com/2020/10/07/explication-des-modifications-bientot-apportees-aux-niveaux-de-trophee/