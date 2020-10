Jeux Vidéos

Steve

Bon avecdenous avons ici un personnage vraiment qui fait ressentir le côté ouest du jeu vidéo mais aussi je pense le patron du genreCependant après cette annonce, je me suis posé et j'ai réfléchis sur l'implication de celle-ci, il est évident quea atteint un niveau qu'il ne pourra jamais atteindre dans l'avenir.Quelques soit la décision deetles jeux sont fait SSBU sera vraiment le Smash ultime. Il y a quelques heuresa été down après que Steve soit annoncé c'est pas rien tout de même.Donc à mon sens il serait plus intelligent de faire deun jeu à service avec un suivis en continu ad vitam aeternam.Honnêtement moi je me verrais pas acheter un sixième opus même si le contenu reste de qualité, pire il me serait impensable sans avoir au moins Sonic, Megaman et Pac-Man pour me faire mes délires de batailles de mascottes.Steve et Mr Game & Watch fracassant le crâne de Terry et Ryu juste "impensablement" délirant