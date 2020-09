Vous etes nuls aux Souls ou vous voulez commencer le jeu un peu plus stuffé ? Sony a pensé a vous avec cette edition a 100 euros contenant uniquement du contenu digital, a savoir:- Original Soundtrack- Legendary Hero Soul- Renowned Warrior Soul- Storied Warrior Soul- Red-Eye Knight Armor- Boletarian Royalty Armor- Ritual Blade- Hoplite Shield- Ring of Longevity- Preservation Grains- Phosphorescent Grains- Bearbug Grains- Large Hardstone Shard- Moonlightstone Shard(les joueurs traduiront)Et si vous précommandez vous aurez une belle faux"Le jeu n'a pas de limite", mais notre porte feuille si Sony

Like

Who likes this ?

posted the 09/29/2020 at 10:04 PM by guiguif