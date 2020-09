Ils n'ont pas menti lorsqu'ils ont dit qu'il n'y aurait pas d'annonce d'acquisition au TGS...mais voilà, pourquoi ne pas dire "NON ! Il n'y a rien de prévu avec SEGA" simplement ?Le signe du panneau interdit n'a pas vraiment de sens, à moins que...

Like

Who likes this ?

posted the 09/25/2020 at 11:07 PM by oracle