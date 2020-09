TOP 30 Japon du 14 au 20 septembreje le mets pour qu'on puisse avoir une idée d'ensemble de la situation (qui est vite répondue) mais aussi pour voir le niveaux des ventes pour des titres situés plus bas et ce que sont devenus certains titres: comme Ghost of Tsushima qui aura finalement connu un score honorableou d'un Jump Force Deluxe qui a clairement été un échec sur SwitchMinecraft Switch qui va doucement et surement vers les deux millions.1. [NSW] Super Mario 3D All-Stars (Nintendo, 09/18/20) – 210,136 (New)2. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 48,8246 (1,576,270)3. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 32,097 (5,724,253)4. [PS4] eFootball PES 2021 Season Update (Konami, 09/17/20) – 26,215 (New)5. [NSW] Pro Yakyuu Famista 2020 (Bandai Namco, 09/17/20) – 15,129 (New)6. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 13,094 (3,170,755)7. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 9,572 (381,612)8. [NSW] Azur Lane: Crosswave (Compile Heart, 09/17/20) – 7,413 (New)9. [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 5,887 (3,738,336)10. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/1– 6,288 (3,8370,717)11. [NSW] Splatoon 2 (Bundle Version Included) (Nintendo, 07/21/17) – 6,075 (3,563,880)12. [NSW] Minecraft Dungeons Hero Edition (Microsoft, 09/08/20) – 5,978 (17,4213. [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/1– 5,683 (1,554,931)14. [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/1– 5,674 (1,505,2815. [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch (Nintendo, 12/27/19) – 4,658 (297,821)16. [PS4] Ghost of Tsushima (SIE, 07/17/20) – 4,562 (395,813)17. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 4,297 (1,649,922)18. [NSW] eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 (Konami, 07/09/20) – 4,186 (224,3519. [NSW] Paper Mario: The Origami King (Nintendo, 07/17/20) – 4,116 (252,875)20. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (01/11/19) – 3,717 (899,432)21. [PS4] Marvel’s Avengers (Square Enix, 09/04/20) – 3,502 (54,373)22. [NSW] Bilshana Senki: Genpei Hika Musou (Idea Factory, 09/17/20) – 3,158 (New)23. [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 2,520 (965,965)24. [NSW] Human Fall Flat (Teyon Japan, 06/25/20) – 2,216 (33,477)25. [NSW] Ace Angler: Nintendo Switch Version (Bandai Namco, 07/25/19) – 2,199 (490,5926. [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – 2,113 (2,125,977)27. [PS4] The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki (Falcom, 08/27/20) – 1,995 (96,140)28. [NSW] Jump Force Deluxe Edition (Bandai Namco, 08/27/20) – 1,837 (24,227)29. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun (Bandai Namco, 07/19/1– 1,768 (514,11)30. [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 1,750 (685,436)