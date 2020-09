PS4

Hello les gens, je suis en train de préparer ma PS4 au formatage et j'ai donc transféré mes sauvegardes sur le cloud du PS+ mais je me pose une question.

Ma femme n'a pas fini The Last of us 2 et je voulais savoir si ses données de sauvegardes de sa propre session on était transférés aussi ou si je dois les transférer sur une clé USB car elle n'a pas de PS+