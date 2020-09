Hello tout le monde,



Petite réflexion tardive que je partage avec vous. Xbox n'a jamais cacher sa volonté d'avoir le gamepass partout sur xbox, pc mais aussi sur switch et playstation.

Phil Spencer avait communiquer que certains constructeurs y était opposer pour le moment (on avait tous compris playstation).



Est ce que vous pensez qu'il est possible que xbox sorte The Elder Scrolls 6 en une exclusivité gamepass. En disant on ne veut pas interdire à la communauté playstation d'un tel jeu, on ne veut pas leur imposer l'achat d'une autre console (la main sur le coeur)....il suffirait que playstation accepte le gamepass sur sa console pour que les joueurs puissent y jouer pour 10 euro par mois.



Vous en pensez quoi de la reflexion tardive ?

ajb