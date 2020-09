Depuis juin, ou une info disait que 100 jeux allait être rétro compatible ( si on a les cd des jeux ) avec 100% des jeux sortie après le mois de juillet 2020, puis plus rien !Car l'annonce du PS Plus Collection me fait un peu peur, sa sent la douille de la part de Sony vis à vis de la rétrocompatibilité...A moins que j'ai loupé une info dite moi que j'ai tord ?C'est le retour de Sony les arrogants comme au début de la ps3 ?Sérieux et moi qui attendait la rétrocompatibilité pour vendre ma ps4 pro contre une ps5, ba sans rétro ça sera sans moi...Sinon à part god of war, et la sortie de horizon 2 y'a rien qui ma emballé dans cette conf, même le nouveau FF game of thrones à la devil may cry ma fait pitié